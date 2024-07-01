Важливо до зими відновити максимальну кількість пошкоджених енергооб’єктів, - Держенергонагляд

Для забезпечення стабільності енергосистеми важливо відновити максимально можливу кількість пошкоджених енергооб’єктів.

Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Він наголосив, що енергетики мають чіткі плани щодо відновлення пошкодженої генерації.

"Зрозуміло, що до осінньо-зимового періоду все відремонтувати не вдасться. Нагадаю, що внаслідок масованих ракетно-дронових атак пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину з об’єктів розраховуємо відновити до зими", - сказав Слободян.

Він наголосив, що для стабільності енергосистеми має велике значення ощадливе та раціональне використання електроенергії споживачами, і вони можуть впливати на цей фактор.

"Наприклад, за можливості, вимикати бойлер, де є така можливість, користуватися послугами централізованого постачання гарячої води. Також можна зменшити використання кондиціонерів, особливо у години пікового навантаження. Загалом це сприятиме розвантаженню енергосистеми та може вплинути на інтенсивність застосування графіків погодинних відключень", – зауважив Слободян.