За пів року Міноборони допустило до експлуатації 480 нових зразків озброєння та військової техніки

В Україні за перше півріччя 2024-го допущено до експлуатації майже 480 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ).
Про це повідомив перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
З них близько 290 зразків ‒ продукція українських виробників.
Найбільшою групою є безпілотні авіаційні комплекси (БпАК), зокрема БПЛА для повітряної розвідки та різного призначення.
Далі йдуть боєприпаси різних типів, найбільше для безпілотників, а також засоби зв'язку та РЕБ, інженерні засоби, наземні роботизовані комплекси, засоби ближнього бою, розмінування та оптико-електронні прилади.
“Вітчизняні виробники озброєння суттєво наростили виробництво у 2024 році”, ‒ зазначили у Міноборони.
Так, у 2023-му році було прийнято на озброєння та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 200 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.
- Міністерство оборони України за час повномасштабної війни кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них – українського виробництва.