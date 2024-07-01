За пів року Міноборони допустило до експлуатації 480 нових зразків озброєння та військової техніки

В Україні за перше півріччя 2024-го допущено до експлуатації майже 480 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ).

Про це повідомив перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

З них близько 290 зразків ‒ продукція українських виробників.

Найбільшою групою є безпілотні авіаційні комплекси (БпАК), зокрема БПЛА для повітряної розвідки та різного призначення.

Далі йдуть боєприпаси різних типів, найбільше для безпілотників, а також засоби зв'язку та РЕБ, інженерні засоби, наземні роботизовані комплекси, засоби ближнього бою, розмінування та оптико-електронні прилади.

“Вітчизняні виробники озброєння суттєво наростили виробництво у 2024 році”, ‒ зазначили у Міноборони.

Так, у 2023-му році було прийнято на озброєння та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 200 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.