Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
ГоловнаСуспільствоВійна

За пів року Міноборони допустило до експлуатації 480 нових зразків озброєння та військової техніки

60% ‒ продукція українських виробників.

За пів року Міноборони допустило до експлуатації 480 нових зразків озброєння та військової техніки
Фото: Міноборони

В Україні за перше півріччя 2024-го допущено до експлуатації майже 480 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). 

Про це повідомив перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

З них близько 290 зразків ‒ продукція українських виробників.

Найбільшою групою є безпілотні авіаційні комплекси (БпАК), зокрема БПЛА для повітряної розвідки та різного призначення.

Далі йдуть боєприпаси різних типів, найбільше для безпілотників, а також засоби зв'язку та РЕБ, інженерні засоби, наземні роботизовані комплекси, засоби ближнього бою, розмінування та оптико-електронні прилади.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Вітчизняні виробники озброєння суттєво наростили виробництво у 2024 році”, ‒ зазначили у Міноборони.

Так, у 2023-му році було прийнято на озброєння та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 200 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies