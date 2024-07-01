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​​СБУ викрила на корупції ексначальника Західного міжрегіонального управління Мін'юсту

До оборудки він залучив кількох підлегллих.

​​СБУ викрила на корупції ексначальника Західного міжрегіонального управління Мін'юсту
Фото: СБУ

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, яке є головним органом із державної правової політики у сімох областях на заході України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фігуранти систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно громадян, що мають боргові зобов’язання. Наразі всіх учасників незаконної схеми звільнено із займаних посад.

До організації злочинної діяльності причетний колишній керівник міжобласної структури Мін’юсту, який залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих. На момент викриття він був діючим очільником установи.

За хабарі посадовці управління Мін’юсту пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів. Для передачі коштів організатор схеми залучив посередника – мешканця Івано-Франківська. У подальшому фігуранти розподіляли гроші між собою, а виконавчі провадження - закривали.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях зловмисників виявлено великі суми готівки, ймовірно одержані злочинним шляхом; матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки; мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Ексначальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту повідомлено про підозру ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Його звільнено із займаної посади. Дії посередника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

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