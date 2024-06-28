Зокрема, військовозобов’язаному, якому вже виповнилось 35 років, допомогли стати студентом вищого навчального закладу на Київщині за 1500 доларів.

У Києві син через батька - працівника університету допомагав військовозобов’язаним стати студентами задля уникнення мобілізації, повідомляє Київська міська прокуратура.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру працівнику університету, його сину - військовослужбовцю військової служби правопорядку та їх спільнику.

Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України) та у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Згідно з даними слідства, син з батьком, що є працівником університету, разом зі ще одним спільником за гроші допомагали військовозобов’язаним стати студентами задля уникнення мобілізації, а також успішно проходити навчання.

Зокрема, задокументовано, як один зі студентів за 200 доларів був переведений на денну форму навчання у коледжі. Чоловіку на той момент було 26 років.

Іншому військовозобов’язаному, якому вже виповнилось 35 років, допомогли стати студентом вищого навчального закладу на Київщині за 1500 доларів. Чоловік не мав відповідного військово-облікового документа, але в навчальному закладі цього не помітили. За це з нього додатково взяли 300 доларів.

Метою вступу чоловіків до навчальних закладів було оформлення відстрочки від мобілізації.