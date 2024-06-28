Удар по базі дронів у Єйську на деякий час зменшить потенціал РФ уражати цілі у глибині України, – МО Британії

База у Єйську є однією з щонайменше п'яти, з яких Росія атакує Україну своїми БПЛА.

Росія стала сильно залежною від використання відносно недорогих безпілотних літальних апаратів (БПЛА), йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

Вони використовуються для придушення української ППО та атаки на цілі, як військові, так і цивільні, за межами радіусу дії її артилерії.

21 червня ВМС України та СБУ повідомили про нанесення ударів по російському 726-му навчальному центру протиповітряної оборони на аеродромі Єйськ у Росії. Ця база є однією з щонайменше п'яти, з яких Росія атакує Україну своїми БПЛА. Повідомляється, що цим ударом було знищено 120 БПЛА різних типів і поранено 9 осіб.

За даними відомства, цілком ймовірно, що в короткостроковій перспективі ці удари призведуть до певних перебоїв у здатності Росії використовувати БПЛА для нанесення ударів по цілях у глибині території України з цієї локації. Існує реалістична ймовірність того, що Росія розподілить свої операції з БПЛА на менш вразливі бази. Отже вплив, ймовірно, буде тимчасовим. Цілком ймовірно, що Україна використає свої останні успіхи та продовжить свою кампанію протидії БПЛА на шкоду Росії.

Тим часом президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у ЗСУ. Контроль за виконанням рішення покладений на секретаря РНБО.