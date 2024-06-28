Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Графіки відключень світла в п'ятницю діятимуть усю добу, - ДТЕК
Графіки відключень світла в п'ятницю діятимуть усю добу, - ДТЕК
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
ГоловнаСуспільствоВійна

Удар по базі дронів у Єйську на деякий час зменшить потенціал РФ уражати цілі у глибині України, – МО Британії

База у Єйську є однією з щонайменше п'яти, з яких Росія атакує Україну своїми БПЛА.

Удар по базі дронів у Єйську на деякий час зменшить потенціал РФ уражати цілі у глибині України, – МО Британії
Ілюстративне фото: ворожі "шахеди"
Фото: slovoidilo.ua

Росія стала сильно залежною від використання відносно недорогих безпілотних літальних апаратів (БПЛА), йдеться у звіті Міноборони Великої Британії. 

Вони використовуються для придушення української ППО та атаки на цілі, як військові, так і цивільні, за межами радіусу дії її артилерії.

21 червня ВМС України та СБУ повідомили про нанесення ударів по російському 726-му навчальному центру протиповітряної оборони на аеродромі Єйськ у Росії. Ця база є однією з щонайменше п'яти, з яких Росія атакує Україну своїми БПЛА. Повідомляється, що цим ударом було знищено 120 БПЛА різних типів і поранено 9 осіб.

За даними відомства, цілком ймовірно, що в короткостроковій перспективі ці удари призведуть до певних перебоїв у здатності Росії використовувати БПЛА для нанесення ударів по цілях у глибині території України з цієї локації. Існує реалістична ймовірність того, що Росія розподілить свої операції з БПЛА на менш вразливі бази. Отже вплив, ймовірно, буде тимчасовим. Цілком ймовірно, що Україна використає свої останні успіхи та продовжить свою кампанію протидії БПЛА на шкоду Росії.

Тим часом президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у ЗСУ. Контроль за виконанням рішення покладений на секретаря РНБО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies