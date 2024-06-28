До АРМА передали завод родичів Медведчука та Козака на Львівщині вартістю $5 млн

Кінцевими власниками підприємства є рідні брати Медведчука та Козака.

ДБР передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) підприємство найближчих родичів підозрюваних у державній зраді Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді.вартістю 5 млн доларів США.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

В управління держави перейде завод з виробництва цегли у Львівській області, кінцевими власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака.

Підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії Росії проти України.

Нещодавно ДБР у взаємодії з СБУ повідомило про підозри фігурантам розслідування.

У державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тис. квадратних метрів.