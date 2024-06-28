До АРМА передали завод родичів Медведчука та Козака на Львівщині вартістю $5 млн

ДБР передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) підприємство найближчих родичів підозрюваних у державній зраді Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді.вартістю 5 млн доларів США.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.
В управління держави перейде завод з виробництва цегли у Львівській області, кінцевими власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака.
Підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії Росії проти України.
Нещодавно ДБР у взаємодії з СБУ повідомило про підозри фігурантам розслідування.
У державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тис. квадратних метрів.
- У червні минулого року ДБР вже передало до ЗСУ арештований автопарк підприємства вартістю понад 1 млн доларів США
- Крім того, накладено арешт на майно братів Медведчука та Козака, яке фігуранти встигли переписати на найближчих родичів чи підставних осіб.
- Зокрема, у квітні 2022 року брат Тараса Козака, дізнавшись що ДБР проводить розслідування, уклав 30 договорів купівлі-продажу та чотири угоди дарування на майно вартістю 3,5 млн доларів США.
- На свою матір він переоформив 4 квартири у Києві, квартиру у Львові та будинок на Самбірщині, дві земельні ділянки площею майже 0,5 га.
- Цивільна дружина брата Козака стала власницею двох квартир, двох паркінгів та нежитлового приміщення у Львові. Іще три будинки у Львові та три земельні ділянки перейшли у власність наближених осіб.
- Зараз триває процедура передачі до АРМА вказаного майна.