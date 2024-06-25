Народному депутату України повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини.

Народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини. Офіс Генпрокурора погодив клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"Генеральним прокурором повідомлено про підозру чинному народному депутату України за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України)", – зазначили у відомстві.

Також додали, що за даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

Крім того, у зв’язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.

Фото: ДБР Обшук у Миколи Тищенка

Фото: ДБР Обшук у Миколи Тищенка

Тривають заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.

Деталі справи