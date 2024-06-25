Армія РФ завдала понад 450 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 457 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що 182 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Відбулося 20 обстрілів з РСЗВ Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки.

Також 255 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Степногірська.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Під час обстрілу Росія влучила по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Запоріжжі, поранені двоє енергетиків. Згодом стало відомо, що один із енергетиків помер.