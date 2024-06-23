У Запорізькій області помер енергетик, який отримав поранення під час вчорашнього обстрілу РФ

У Запорізькій області в лікарні помер енергетик, який напередодні зазнав поранення через ракетний обстріл РФ.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"У лікарні помер енергетик, поранений напередодні внаслідок ракетного удару росіян по енергетичному обʼєкту у Запорізькому районі", — написав очільник ОВА.

Також, за його словами, впродовж доби окупанти 522 рази атакували 9 населених пунктів області.

Війська РФ завдали 6 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Новоіванівці, Кам’янському.

Крім того, 185 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Зафіксовано також 303 артобстріли по території цих населених пунктів.

Загарбники здійснили 28 обстрілів з РСЗВ Малої Токмачки, Новоандріївки та Роботиного.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, зазначив Федоров.