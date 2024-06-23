На Прикарпатті російська ракета зруйнувала корпуси навчального закладу
На Прикарпатті російська ракета зруйнувала корпуси навчального закладу
Росіяни скинули чотири КАБи на житловий будинок у Харкові, є жертви (оновлено, додано фото)
Росіяни скинули чотири КАБи на житловий будинок у Харкові, є жертви (оновлено, додано фото)
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
Президент Польщі вважає проблемою пріоритет України в отриманні ракет до Patriot
Президент Польщі вважає проблемою пріоритет України в отриманні ракет до Patriot
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
WP: США не дозволяють Україні вражати ключові аеродроми РФ
WP: США не дозволяють Україні вражати ключові аеродроми РФ
Плетенчук: Росія почала запускати ракети по Україні з Азовського моря
Плетенчук: Росія почала запускати ракети по Україні з Азовського моря
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
ГоловнаСуспільствоВійна

Повітряні сили уночі знищили над Київщиною два "Калібри"

Росія знову запустила ракети із Азовського моря.

Повітряні сили уночі знищили над Київщиною два "Калібри"
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 23 червня ворог атакував Україну трьома крилатими ракетами типу Калібр" із акваторії Азовського моря. Сили ППО знищили два "Калібри".

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Як розповів Олещук, вночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.

Фото: Микола Олещук

  • У ніч на 22 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies