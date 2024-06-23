Повітряні сили уночі знищили над Київщиною два "Калібри"

У ніч на 23 червня ворог атакував Україну трьома крилатими ракетами типу Калібр" із акваторії Азовського моря. Сили ППО знищили два "Калібри".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Як розповів Олещук, вночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.
- У ніч на 22 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА.