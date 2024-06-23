Повітряні сили уночі знищили над Київщиною два "Калібри"

Росія знову запустила ракети із Азовського моря.

LB.ua в Google News

Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

У ніч на 23 червня ворог атакував Україну трьома крилатими ракетами типу Калібр" із акваторії Азовського моря. Сили ППО знищили два "Калібри".

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Як розповів Олещук, вночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.

Фото: Микола Олещук