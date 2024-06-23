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На Трійцю в Україні буде до +34° і дощі

У Києві та Київській області в неділю буде хмарно з проясненнями, вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, гроза.

На Трійцю в Україні буде до +34° і дощі
Фото: pixabay

У неділю, 23 червня, в Україні очікується дощова і спекотна погода, повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

«Вночі у західних, місцями і північних областях, вдень в Україні, крім Волинської, Луганської, Донецької та південних областей, короткочасні дощі, грози, в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град та шквали 15-20 м/с; у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях впродовж доби значні дощі», – йдеться в повідомленні.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°; вдень 29-34°, у західних та північних областях 23-28°, в Карпатах 18-23°.

У Києві та Київській області на Трійцю буде хмарно з проясненнями, вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, гроза. Температура у столиці вночі 18-20°, вдень 25-27°; по регіону вночі 15-20°, вдень 23-28°.

У наступні два дні в Україні збережеться мінлива хмарність. У південних, східних, вдень 24 червня і північних, 25 червня і північно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°, 25 червня на Закарпатті до 28°; у південних, 24 червня і в східних областях вночі 16-21°, вдень 26-31°, 24 червня в Криму до 34°.

У столичному регіоні 24-25 червня без опадів, лише вдень 24 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°; по області вночі 12-17°, вдень 20-25°.

26 червня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується сухо, лише вдень на сході, північному сході країни, Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза.

27 червня без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасний дощ, гроза.

Температура у південній частині вночі 15-21°, вдень 24-30°; на решті території вночі 26 червня 11-16°, 27 червня, крім північно-східної частини, 13-18°, вдень 21-27°, на Закарпатті до 30°.

У Києві та області 26-27 червня без опадів. Температура у столиці вночі 26 червня 14-16°, 27 червня 16-18°; вдень 23-25°. На Київщині вночі 26 червня 11-16°, 27 червня 13-18°; вдень 21-26°.

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