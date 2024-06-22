Росіяни скинули чотири КАБи на житловий будинок у Харкові, є жертви (оновлення)

Є загиблі і поранені.

Російські окупанти завдали чотири удари по Харкову. Відомо про влучання в район щільної житлової забудови.

Оновлення. Кількість постраждалих збільшилася до 18-ти, —Терехов.

Оновлення. Кількість поранених внаслідок ударів окупантів збільшилася до 15 людей.

Як повідомляє Суспільне, внаслідок влучання авіабомби частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку, зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Оновленя. За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, зигинули двоє людей. Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває, Синєгубов.

"Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови", — ідеться у повідомленні.

Пізніше Терехов додав, що дар прийшовся по житловому будинку. Є загиблі і поранені.

За інформацією глави ОВА Олега Синєгубова, місця влучань перевіряють екстрені служби.