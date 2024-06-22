Після удару по Харкову КАБами Зеленський закликав партнерів до рішень "для знищення авіації РФ там, де вона розміщена"

"Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений".

Президент Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні росіяни вчергове вдарили по Харкову керованими авіабомбами. В результаті є влучання в житловий будинок, є загиблі та поранені. Він закликав партнерів до "сильних рішень" - для знищення авіації РФ там, де вона розміщена.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

"Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є", - сказав президент.

"Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість", - додав Зеленський і подякував усім, хто допомагає Україні захищати життя.

У вечірньому зверненні Зеленський наголосив, що убезпечити наші міста, наші громади від російських бомб - реально - для цього потрібні сучасні системи ППО і прискорення тренування наших пілотів для F-16, і, що особливо важливо, достатня далекобійність нашої зброї.

"Необхідно для захисту життя. І виключно для цього. Я дякую всім у світі, хто нас у цьому підтримує. Російський терор повинен програти, і це – інтерес кожного, хто хоче жити у світі без війни, яку терористи завжди поширюють – завжди, коли не програють", - сказав Зеленський.



Він розповів, що сьогодні заслухав доповідь головнокомандучого ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення наших сил, постачання від партнерів.

"Головком та міністр доповіли також про свої контакти з партнерами, наші очікування. Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю й на полі бою – без затримок. І щоб усе те, про що ми домовлялися з Президентом Байденом, було реалізовано", - зазначив Зеленський.

За даними Міноборони, російські війська щодня скидають близько сотні КАБів на позиції українських військ і прифронтові міста і села.