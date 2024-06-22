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На Львівщині пройшла сильна гроза, у Львові частково не працював електротранспорт (оновлено)

Синоптики оголошували штормове попередження через зливи та шквальні вітри до 25 метрів на секунду.

На Львівщині пройшла сильна гроза, у Львові частково не працював електротранспорт (оновлено)
Наслідки негоди на Львівщині
Фото: Нацполіція

У Львівській області пройшла сильна гроза, на автошляхах повалено дерева. У Львові не працює п'ять маршрутів електротранспорту.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

"Через грозу та шквальний вітер у Львові не курсують трамваї № 6 та 7, а також тролейбуси №22, 30 та 33. Тролейбус №32 частково змінив маршрут", - йдеться в повідомленні.

Водночас у патрульній поліції області повідомили, що у Львові на вулиці Городоцькій, 282, впало дерево і перекрило рух на обох смугах.

Також у соцмережах користувачі публікують відео з поваленими деревами та обірваними електродротами.

На сьогодні синоптики оголосили на Львівщині штормове попередження через зливи та шквальні вітри до 25 метрів на секунду.

Оновлено.  Триває ліквідація наслідків негоди, яка пройшла сьогодні Львовом, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Провели комісію з надзвичайних ситуацій. Головне – жодна людина не постраждала. Роботу громадського транспорту відновлено повністю", - зазначив він. 

Міський голова розповів, що внаслідок негоди було повалено близько 100 дерев (обстеження триває), а також  пошкоджено до 10 дахів. На одній з вулиць міста провалився димохід шестиповерхового будинку і пошкодив дах.

Пошкоджено лінії електропередачф. Можлива часткова відсутність світла.

Комунальні служби розчищають дороги та дощоприймачі. Пріоритет на головних шляхах, які мають бути проїзними. 

"Всі пошкодження усунемо", - наголосив Садовий.



Нагадаємо, що минулої суботи через негод було знеструмлено 21 населений пункт у трьох областях. Також через ворожі обстріли у Донецькій області відключалась повітряна лінія обленерго.

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