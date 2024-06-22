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Ворог активізував наступальні дії у напрямку Горлівка – Торецьк, — Генштаб

Російська армія найбільшу активність проявляє на Покровському напрямку. 

Ворог активізував наступальні дії у напрямку Горлівка – Торецьк, — Генштаб
Українські військові
Фото: Генштаб

З початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Покровському напрямку.  Водночас, висока інтенсивність наступальних дій окупантів спостерігається в районі Торецька. Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 64. 

Про ситуацію на фронті ідеться у зведенні Генштабу.

Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії загарбників, знищують їхню піхоту та техніку.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від підступних артилерійських обстрілів з території російської федерації.  Так, з напрямку Бєлая Бєрьозка (рф) завдано удару по Нововасилівці, зі Старосєльє (рф) по Грабовському, зі Случовська (рф) по Грем’ячу, а також із Козіно (рф) по селу Старикове.

Разом з тим, під постійними атаками ворожої авіації перебуває Харківщина.  Зі сторони Бєлгорода (рф) терористи завдали сім ударів чотирнадцятьма КАБами по населеному пункту Липці, з Шебекіно (рф) керованою авіаційною бомбою уразили Вовчанськ.  

За сьогодні на Куп’янському напрямку війська противника дев’ять разів штурмували позиції українських захисників в районах Степової Новоселівки, Андріївки,  М’ясожарівки та Стельмахівки. По Петропавлівці агресор завдав двох ударів чотирма КАБами. 

Вісім спроб окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, триває боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована. 

Тричі ворог атакував підрозділи Сил оборони на Лиманському напрямку. Одну штурмову дію наші воїни відбили, тривають бої поблизу населених пунктів Терни та Невське. Борова та Підлиман зазнали ударів керованими авіаційними бомбами. 

На Сіверському напрямку окупаційна армія продовжує проявляти активність в районах Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. Вісім атак російських загарбників відбито, бої продовжуються. 

Продовжує ворог нарощувати темпи наступальних дій на напрямку Горлівка – Торецьк. Авіація агресора завдає ударів КАБами. Сил оборони організовано стримують штурмові дії противника, чотири атаки відбито, ще три - продовжуються. 

Також противник не полишає наміру прорвати нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби  російські окупаційні війська 22 рази атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки,  Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського.  На даний час наші оборонці відбили 14 ворожих атак, ще вісім - тривають. 

На  Курахівському напрямку агресор намагається наступати на позиції Сил оборони поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Наші захисники на даній ділянці відбили три штурмові дії окупантів, ще стільки ж - продовжуються. 

На Времівському напрямку успіху не мали три атаки ворога біля Старомайорського та Водяного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська атакують за підтримки авіації. По Кам’янському загарбники завдали двох ударів тридцятьма шістьма НАРами.  Три штурмові дії противника зазнали невдачі в районі Роботиного, Малої Токмачки та Кам’янського, ще одне боєзіткнення – триває. 

На Придніпровському напрямку успіху не мала атака російських найманців в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка без особливих змін. 

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