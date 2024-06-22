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У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони

Наразі 50% поліцейських залучені до стабілізаційних заходів, документування воєнних злочинів, евакуації населення, а також безпосередньо беруть участь у бойових діях. 

У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Поліція. Фото ілюстративне
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

У Національній поліції формуються нові бойові бригади, які підсилять Сили оборони найближчим часом.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє пресслужба МВС.

Очільник МВС заявив, що попри бронювання, 25 тисяч поліцейських виконують свої функції безпосередньо в областях, де ведуться активні бойові дії, або які наближені до кордону з РФ та Білоруссю. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Донецьку та Херсонську області. 

Окрім того, близько 5 тисяч правоохоронців залучені до охорони північного кордону України з Білоруссю. Ще понад 6 тисяч безпосередньо у складі бригад беруть участь у відсічі російської агресії проти України.

Глава МВС зазначив, що наразі 50% поліцейських залучені до стабілізаційних заходів, документування воєнних злочинів, евакуації населення, а також безпосередньо беруть участь у бойових діях. 

За словами міністра, у поліцейських також значно зросло навантаження.

"Раніше поліцейський, який працював одну добу, мав відпочинок три доби. Сьогодні поліцейський, який працює одну добу, має відпочинок максимум один день. Навантаження виросло десь у 2,5 – 3 рази й воно зараз буде ще зростати. У нас є виклики на кордоні, тому що 25 тисяч прикордонників також знаходяться у зоні бойових дій і їх треба підсилювати. Звичайно ж, що ми не забуваємо про криміногенну ситуацію, яка потихеньку починає погіршуватись. Ми маємо контролювати всі процеси, які стосуються внутрішньої безпеки держави", – заявив Ігор Клименко.

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