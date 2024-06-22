Ворог обстріляв Бериславський район на Херсонщині, є постраждалі

Російська армія вдарила з артилерії по селу Дудчани.

У суботу, 22 червня, російська армія завдала ударів з артилерії по селу Дудчани Бериславського району на Херсонщині. Унаслідок обстрілу постраждали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок ворожого удару по селу Дудчани Бериславського району постраждали двоє місцевих жителів, які знаходились на подвір’ї власного будинку.

У 42-річного чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення обличчя. У 62-річного батька потерпілого діагностували уламкове поранення ноги та контузію. Його доставили до лікарні.