За добу на Донеччині росіяни вбили п'ятьох цивільних, ще семеро поранені

Загальна кількість жертв загарбників у Донецькій області — 2013 загиблих і 5065 поранених.

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Упродовж доби 21 червня російські окупанти вбили п'ятьох жителів Донецької області і ще сімох поранили.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росія вбиває цивільних! За 21 червня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Селидовому, 2 у Торецьку і 1 у Дружбі", — повідомив Філашкін.

Також семеро людей дістали поранення.

Загальна кількість жертв загарбників на Донеччині, а це 2013 загиблих і 5065 поранених, подана без урахування Маріуполя та Волновахи.