Військо пріоритетніше: Ляшко пояснив, як працює бронювання цивільних медиків
Військо пріоритетніше: Ляшко пояснив, як працює бронювання цивільних медиків
ЗМІ: майже вся Чорногорія та велика частина Хорватії, Боснії і Герцеговини залишилися без світла
ЗМІ: майже вся Чорногорія та велика частина Хорватії, Боснії і Герцеговини залишилися без світла
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Корнійчук: Україна обмежить в’їзд громадян Ізраїлю
Корнійчук: Україна обмежить в’їзд громадян Ізраїлю
У МВС прокоментували напад на колишнього військового підрозділу "Кракен" у Дніпрі
У МВС прокоментували напад на колишнього військового підрозділу "Кракен" у Дніпрі
Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі
Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу на Донеччині росіяни вбили п'ятьох цивільних, ще семеро поранені

Загальна кількість жертв загарбників у Донецькій області — 2013 загиблих і 5065 поранених.

За добу на Донеччині росіяни вбили п'ятьох цивільних, ще семеро поранені
Руїни будинку після ракетної атаки Росії на Новогродівку 30 листопада
Фото: Поліція Донеччини

Упродовж доби 21 червня російські окупанти вбили п'ятьох жителів Донецької області і ще сімох поранили.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росія вбиває цивільних! За 21 червня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Селидовому, 2 у Торецьку і 1 у Дружбі", — повідомив Філашкін.

Також семеро людей дістали поранення.

Загальна кількість жертв загарбників на Донеччині, а це 2013 загиблих і 5065 поранених, подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • Учора російська армія завдала авіаударів по місту Селидове на Донеччині, у результаті атаки дві людини загинули і ще три отримали поранення.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies