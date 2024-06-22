За добу на Донеччині росіяни вбили п'ятьох цивільних, ще семеро поранені

Упродовж доби 21 червня російські окупанти вбили п'ятьох жителів Донецької області і ще сімох поранили.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Росія вбиває цивільних! За 21 червня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Селидовому, 2 у Торецьку і 1 у Дружбі", — повідомив Філашкін.
Також семеро людей дістали поранення.
Загальна кількість жертв загарбників на Донеччині, а це 2013 загиблих і 5065 поранених, подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Учора російська армія завдала авіаударів по місту Селидове на Донеччині, у результаті атаки дві людини загинули і ще три отримали поранення.