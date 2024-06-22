В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які незадовго до опівночі злетіли з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ, здійснили ймовірні пуски крилатих ракет Х-101 з території Саратовської області та Каспійського регіону.

У багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога. У західних областях існує додаткова загроза ударних безпілотників.

Моніторингові канали також фіксують в акваторії Чорного та Азовського морів наявність ракетоносіїв, здатних запустити одночасно до 28 "Калібрів". Упродовж доби ворог тричі піднімав у повітря носії "Кинджалів" МіГ-31К.

Доповнення 3:16 : крилаті ракети в повітряному просторі поки не фіксуються.

Доповнення 3:33 : ракети на Чернігівщині в бік Київської області.

Доповнення 3:41 : ракети на півночі Київської області та в Одеській області.

Доповнення 3:50 : ракети з півдня в бік Умані Черкаської області.

Доповнення 4:06 : нова група ракет на Чернігівщині західним курсом. Ракети на Вінниччині та Рівненщині.

Доповнення 4:26 : усі ракети в західних областях, є загроза для Луцька.

Доповнення 5:04 : відбій загрози.