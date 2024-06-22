Найджел Фарадж вбачає у розширенні НАТО та ЄС привід для Путіна розпочати вторгнення в Україну.

Очільник британської партії "Реформувати Сполучене Королівство" Найджел Фарадж в етері BBC заявив, що війна в Україні - наслідок "провокації" з боку Заходу.

Головний ідеолог Брекзиту стверджує, що розширення Європейського Союзу та НАТО на схід дало російському диктатору Путіну привід для того, щоб переконати росіян у загрозі і розпочати вторгнення. При цьому провину за війну Фарадж, з його слів, покладає саме на Путіна.

Ведучий нагадав Фараджу, що ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим, політик називав Путіна "лідером, якого він поважає найбільше". Лідер євроскептиків не відрікся від своїх слів, заявивши, що диктатор "не подобався йому як людина, але викликав захоплення як той, хто зміг контролювати Росію".

Міністр внутрішніх справ уряду Ріші Сунака Джеймс Клеверлі заявив, що Фарадж "повторив огидне виправдання Путіна для брутального вторгнення в Україну". А речник Лейбористської партії з питань оборони Джон Гілі вважає, що заява політика "підтверджує неможливість його перебування на будь-якій високій посаді в цій країні, не кажучи вже про лідерство у партії, яка грає важливу роль у парламенті".