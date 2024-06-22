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Зафіксовано виліт стратегічної авіації росіян, - Повітряні Сили

Бомбардувальники Ту-95МС прямують у зону пусків крилатих ракет.

Зафіксовано виліт стратегічної авіації росіян, - Повітряні Сили
Ту-95

Повітряні Сили ЗСУ на своїй сторінці у Telegram повідомили про активність стратегічної авіації окупантів. Зафіксовано виліт щонайменше 4 бортів Ту-95МС.

Ворожі літаки рухаються з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ на південний схід у зону пусків крилатих ракет. Ймовірне оголошення масштабної повітряної тривоги вночі.

Станом на опівночі у повітряному просторі України також присутні ударні безпілотники типу "шахед", запущені росіянами з окупованих територій на півдні. 

О 23:40 відбувся зліт носія "Кинджалів" МіГ-31К, пусків аеробалітичних ракет з нього не зафіксовано. Наразі загроза минула.

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