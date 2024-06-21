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Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл області.

Сьогодні, 21 червня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 82 вибухи. 

На Великописарівську громаду росіяни скинули ВОГи з БпЛА та атакували її артилерією.

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Хотінську громаду окупанти атакували дронами, артилерією та мінометами, а Есманьську - дронами та мінометами.

По Краснопільській громаді російські військові вдарили з артилерії та мінометів, а по Шалигинській - з артилерії та РСЗВ.

Білопільську та Середино-Будськи громади росіяни атакували дронами.

Юнаківську та Новослобідську громади армія РФ обстріляла з мінометів.

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