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Зеленський: ситуація на Харківщині стабілізувалася

Водночас складною ситуація залишається на Покровському напрямку.

Зеленський: ситуація на Харківщині стабілізувалася
Володимир Зеленський
Фото: Telegram

Під час вечірнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Харківському напрямку стабілізувалася, водночас на Покровському напрямку наразі складно.

"Харківщина – ситуація стала ще більш стабілізованою. І це – заслуга наших воїнів. Донеччина – надзвичайно складно. Особливо це Покровський напрямок – десятки російських атак щодобово. Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта й не давати Росії жодного приводу сподіватися на те, що у війні проти України Росії щось вдасться. Ми можемо й повинні вибивати для України результат. В усьому. Завжди. Коли є можливість, коли є шанси й коли ми самі зобов’язані створювати для себе шанси на перемогу. На успіх України", – ідеться у зверненні президента.

Також під час звернення Преезидент нагадав, що сьогоднф Євросоюз затвердив переговорну рамку щодо євроінтеграції України. Вже сформовано склад делегації України для початку перемовин про вступ.

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