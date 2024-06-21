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Росіяни поранили двох жителів Херсонської громади

У жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, а у чоловіка - уламкові поранення.

Росіяни поранили двох жителів Херсонської громади
Авто "швидкої"
Фото: United24

Дві людини були поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської громади 21 червня.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

У жінки виявили контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. А чоловік отримав уламкові поранення.

"На момент ворожої атаки вони перебували у будинку. Потерпілим надана медична допомога. Від госпіталізації вони відмовились", - додав Мрочко.

  • Нині у Херсоні встановили особу жителя, який загинув унаслідок російських обстрілів міста 20 червня.
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