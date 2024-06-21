Росіяни поранили двох жителів Херсонської громади

Дві людини були поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської громади 21 червня.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
У жінки виявили контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. А чоловік отримав уламкові поранення.
"На момент ворожої атаки вони перебували у будинку. Потерпілим надана медична допомога. Від госпіталізації вони відмовились", - додав Мрочко.
- Нині у Херсоні встановили особу жителя, який загинув унаслідок російських обстрілів міста 20 червня.