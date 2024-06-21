Російська армія обстріляла населені пункти Херсонщини, постраждали троє людей

Російські військові атакували два населені пункти Херсонщині. У Кіндійці постраждали двоє мирних жителів, у Велетенському — 49-річний чоловік.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У селищі Кіндійка внаслідок ворожого удару по житловому будинку постраждали двоє людей. У 25-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Чоловік, 52 років, отримав вибухову травму й уламкове поранення руки.
У селищі Велетенське під удар ворога потрапив 49-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням грудної клітини.
- Унаслідок російських обстрілів минулої доби в Херсонській області загинула одна людина, ще одна поранена.