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Російська армія обстріляла населені пункти Херсонщини, постраждали троє людей

Під обстрілами опинилися Кіндійка і Велетенське.

Російська армія обстріляла населені пункти Херсонщини, постраждали троє людей
Фото: Wikimapia

Російські військові атакували два населені пункти Херсонщині. У Кіндійці постраждали двоє мирних жителів, у Велетенському — 49-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У селищі Кіндійка внаслідок ворожого удару по житловому будинку постраждали двоє людей. У 25-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Чоловік, 52 років, отримав вибухову травму й уламкове поранення руки. 

У селищі Велетенське під удар ворога потрапив 49-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням грудної клітини.

  • Унаслідок російських обстрілів минулої доби в Херсонській області загинула одна людина, ще одна поранена.
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