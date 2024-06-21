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Учора одна людина загинула, одна поранена внаслідок ударів Росії по Херсонській області

Постраждали близько 15 населених пунктів. 

Учора одна людина загинула, одна поранена внаслідок ударів Росії по Херсонській області
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Унаслідок російських обстрілів минулої доби в Херсонській області загинула одна людина, ще одна поранена.

Учора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Львове, Золота Балка, Дудчани, Михайлівка, Миколаївка, Тягинка, Білозерка, Понятівка, Комишани, Новотягинка, Іванівка, Антонівка, Садове, Гаврилівка та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили в адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків", – повідомив він.

Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили керовану авіаційну ракету. 

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