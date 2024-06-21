Росія вночі атакувала Україну керованими авіаракетами. ППО збила їх усі

Бойова робота відбувалася у двох областях

У ніч на п'ятницю 21 червня російська армія вдарила по українцях з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

ППО вдалося збити всі чотири ракети. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях", – написав він.

Фото: Микола Олещук у Telegram ППО уночі збила чотири ракети