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Головнокомандувач ЗСУ завітав до центру підготовки мобілізованих

Олександр Сирський наголошує, що життя воїнів є найвищою цінністю для командування. 

Головнокомандувач ЗСУ завітав до центру підготовки мобілізованих
Фото: Facebook

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський на своїй сторінці у Facebook розповів про візит до одного із навчальних центрів, де здійснюється підготовка мобілізованих до участі у бойових діях.

За його словами, у війську впроваджується комплексний підхід до збереження життя та здоров'я бійців. Він передбачає три базових елементи: якісна підготовка, ефективна медична допомога та розвиток технологічної переваги. Останній пункт полягає у максимальній автоматизації та роботизації усіх можливих процесів.

Головнокомандувач прагне, щоб ця система стала універсальною для кожного підрозділу і якісно контролювалася на всіх етапах. "Життя бійців є найвищою цінністю", - підсумував допис Сирський. 

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