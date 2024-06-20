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Поліцейські затримали у Херсоні чоловіка, який продавав автомат

Вдома у чоловіка поліцейські виявили два корпуси гранат Ф-1 із запалами до них та гранату до підствольного гранатомету ВОГ-25.

Поліцейські затримали у Херсоні чоловіка, який продавав автомат
Поліцейські затримали у Херсоні чоловіка, який продавав автомат
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Херсонські правоохоронці затримали 35-річного мешканця Антонівки Херсонської області, який за 50 тис. гривень продавав автомат АК-74 та 30 набоїв до нього.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили та вилучили ще два корпуси гранат Ф-1 із запалами до них та гранату до підствольного гранатомету ВОГ-25.

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Раніше судимий зловмисник пояснив, що зброю та боєприпаси знайшов на березі Дніпра, коли повернувся до Херсона після деокупації міста. 

За незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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