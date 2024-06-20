У п'ятницю графіки відключення світла застосовуватимуть впродовж всієї доби

У разі змін буде повідомлено додатково.

У пʼятницю, 21 червня, стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"21 червня за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

У разі змін з обмеженням електропостачання енергетики повідомлять додатково.



Уночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. ДТЕК також повідомляв, що троє енергетиків дістали поранення. Втрати енергосистеми України оцінюють у близько 9 ГВт.