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Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку тривають 10 боїв, ще п'ять точаться біля Часового Яру

Командування підкреслило, що українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку тривають 10 боїв, ще п'ять точаться біля Часового Яру
Український військовий

Станом на 16.00 20 червня відбулося вже 85 бойових зіткнень на фронті.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що росіяни продовжують активно діяти на Покровському напрямку.  

Наразі тут тривають десять боїв у районах Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог застосовує авіацію – бомбардував п’ятьма керованими авіабомбами Євгенівку і Вовче. Кількість сьогоднішніх наступальних та штурмових дій загарбників на напрямку зросла до 28.

До 13 ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Невдалі спроби покращити своє тактичне положення відповідно зросли до десяти. Крім того, загарбники продовжують атакувати в районах Синьківки та Степової Новоселівки.

На Краматорському українські захисники відбивають п’ять атак ворога в районі Часового Яру. Окупанти діють за підтримки авіації – скинули керовану авіабомбу.

Триває бій на Курахівському напрямку. Іще один - в районі Костянтинівки, на Времівському. Відбили ворожу атаку на Оріхівському, поблизу Малої Токмачки, та дві на лівобережжі річки Дніпро, що на Придніпровському напрямку.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

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