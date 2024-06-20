В ніч на 20 червня невідома жінка пошкодила могили військових Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка, які поховані у Києві на Аскольдовій могилі.

Про це повідомила бойова медикиня, волонтерка, депутатка Київради Аліна Михайлова.

На опублікованому відео видно розбиті таблички та лампадки, також невідомі побили та розмалювали портрети загиблих військових і прапори на могилах.

На могилах загиблих воїнів - Да Вінчі, Джуса, Петриченка - сьогодні вночі зробили розром



Сімʼї та друзі це відновлять



А ось вам абсолютні підараси, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного pic.twitter.com/lsVvYOeFTi — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024

"Я прошу правоохоронні органи окрім того що звернути увагу на цей інцидент -–забезпечити парк Аскольдова могила охороною. Я зверталась рік тому. Звертаюсь і зараз", – написала Михайлова у фейсбуці.

Доповнення.

ПІзніше Київська міська прокуратура повідомила, що за фактом наруги над могилами захисників України розпочато розслідування.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, 20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України.

Фото: Київська міська прокуратура Понівечені могли Героїв

Фото: Київська міська прокуратура Понівечені могили Героїв

Фото: Київська міська прокуратура Понівечені могили Героїв

Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.