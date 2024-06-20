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На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових (доповнено)

Жінка пошкодила могили Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка.

На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових (доповнено)
Жінка руйнує могили Героїв
Фото: Київська міська прокуратура

В ніч на 20 червня невідома жінка пошкодила могили військових Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка, які поховані у Києві на Аскольдовій могилі. 

Про це повідомила бойова медикиня, волонтерка, депутатка Київради Аліна Михайлова.

На опублікованому відео видно розбиті таблички та лампадки, також невідомі побили та розмалювали портрети загиблих військових і прапори на могилах. 

"Я прошу правоохоронні органи окрім того що звернути увагу на цей інцидент -–забезпечити парк Аскольдова могила охороною. Я зверталась рік тому. Звертаюсь і зараз", – написала Михайлова у фейсбуці. 

Доповнення.

ПІзніше Київська міська прокуратура повідомила, що за фактом наруги над могилами захисників України розпочато розслідування. 

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України)", – йдеться у повідомленні. 

За даними прокуратури, 20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України. 

Понівечені могли Героїв
Фото: Київська міська прокуратура
Понівечені могли Героїв

Понівечені могили Героїв
Фото: Київська міська прокуратура
Понівечені могили Героїв

Понівечені могили Героїв
Фото: Київська міська прокуратура
Понівечені могили Героїв

Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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