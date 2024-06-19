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До Держреєстру нерухомих пам’яток України включили вісім київських об’єктів

Подання щодо внесення цих об’єктів до Держреєстру було зроблено у грудні 2022 року.

До Держреєстру нерухомих пам’яток України включили вісім київських об’єктів
Кирилівська церква
Фото: Palukopa

Кабмін вніс вісім київських об’єктів до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Йдеться про такі об’єкти культурної спадщини Києва:

  • Археологічний комплекс Кирилівського монастиря, ХІІ ст.;

  • Культурний шар монастиря ХІІ–ХІІІ століття, ХІІ–XVIII ст.;

  • Некрополь Кирилівського монастиря, ХІІ ст.;

  • Комплекс печерного монастиря в садибі Кирилівської церкви, ХІІ ст.;

  • Залишки монастирських споруд, мурів та Надбрамної церкви з дзвіницею Кирилівського монастиря, друга половина ХVIІІ ст.;

  • Смородинський археологічний комплекс, ІV–III тис. до н.е.;

  • Підземна споруда на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.;

  • Поселення трипільської культури на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.

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Облікову документацію на ці пам’ятки розробили науковці Центру консервації предметів археології Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Подання щодо внесення цих об’єктів до Держреєстру було зроблено у грудні 2022 року. А у квітні 2023 року проєктну документацію розглянули на експертній комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини.

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