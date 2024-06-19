До Держреєстру нерухомих пам’яток України включили вісім київських об’єктів

Подання щодо внесення цих об’єктів до Держреєстру було зроблено у грудні 2022 року.

Кабмін вніс вісім київських об’єктів до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Йдеться про такі об’єкти культурної спадщини Києва:

Археологічний комплекс Кирилівського монастиря, ХІІ ст.;

Культурний шар монастиря ХІІ–ХІІІ століття, ХІІ–XVIII ст.;

Некрополь Кирилівського монастиря, ХІІ ст.;

Комплекс печерного монастиря в садибі Кирилівської церкви, ХІІ ст.;

Залишки монастирських споруд, мурів та Надбрамної церкви з дзвіницею Кирилівського монастиря, друга половина ХVIІІ ст.;

Смородинський археологічний комплекс, ІV–III тис. до н.е.;

Підземна споруда на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.;

Поселення трипільської культури на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.

Облікову документацію на ці пам’ятки розробили науковці Центру консервації предметів археології Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Подання щодо внесення цих об’єктів до Держреєстру було зроблено у грудні 2022 року. А у квітні 2023 року проєктну документацію розглянули на експертній комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини.