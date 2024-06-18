Наглядова рада УКФ оголосила конкурс на посаду виконавчого директора

Наглядова рада Українського культурного фонду та Міністерство культури оголосили конкурс на посаду виконавчого директора фонду. Про це повідомили на пресконференції за участі т.в.о. Міністра культури Ростислава Карандєєва, голови Нагладової ради УКФ Наталії Кривди та членів Наглядової ради Богдани Півненко, Богдана Логвиненка, Юрія Савчука.

Термін подачі документів складає 30 діб і триває до 15 липня. Після цього відбудеться технічний відбір кандидатів та пройдуть співбесіди.

“Закликаю всіх колег з середовища подаватись на цю посаду. Якщо ми хочемо змін, маємо до них долучатись. Наглядова Рада притомна, роботи повно, давайте працювати разом, щоб змінювати нашу країну,” – прокоментувала Наталія Кривда.

“Виконавчий директор УКФ – це не просто посада, це місія лідера фонду. Зараз надзвичайно важко залучати компетентних людей працювати на державу, в нас величезна криза людського капіталу. Тому закликаю подаватись на цей конкурс усіх, хто відчуває в собі силу вести за собою інших. Тоді УКФ зможе повернути собі славу геймчейнджера в культурній сфері, гравця №1 в культурному секторі,” – додав Богдан Логвиненко.

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