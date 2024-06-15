Що почитати: 10 горорів від Кінга до Павлюка

Ширлі Джексон. «Лотерея та інші оповідання»
Видавництво «Жорж»
Збірка найкращих оповідань культової авторки класичного горору. Її творчістю надихалися Стівен Кінг, Ніл Гейман і Річард Метісон.
Ширлі Джексон відома романами «Привиди Дому на пагорбі» та «Ми завжди жили у замку». Проте найбільшу популярність їй принесло оповідання «Лотерея»: його перша публікація в червні 1948-го в журналі The New Yorker спричинила справжню бурю. Твір став класикою американської новелістики ХХ століття й отримав три екранізації.
Тонкий психологізм і висміювання негативних рис у людях — це ключова риса творчості Джексон. У лабіринтах сюжетів химерно поєднані абсурд і загадка, ні на що не схожа сомнамбулічна атмосфера, де складно відрізнити реальність від вигадки.
Стівен Кінг. «Голлі»
Видавництво «КСД»
Переможець Goodreads Choice Award за найкращий горор (2023).
Яка ж добірка горорів без творів короля жанру? Але щоб не називати культових робіт, візьмемо новинку, український переклад якої з’явився у травні.
Пенні Дал звертається в детективне агентство, щоб їй допомогли відшукати доньку. Агентка Голлі спочатку не хоче цю справу: її партнер Піт хворий на Covid, мати щойно померла, а сама Голлі давно мріє про відпустку. Проте щось у відчайдушному голосі Пенні не дало Голлі відмовити їй.
Недалеко від місця зникнення Бонні Дал у чудовому вікторіанському будинку живе літнє подружжя професорів університету — Емілі й Родні Гарріси. Але ніхто не може навіть уявити, яку страшну таємницю ховають у своєму підвалі ці милі й поважні (насправді кмітливі й безжальні) люди. Якщо Голлі припуститься помилки, то познайомиться із цим моторошним місцем надто близько.
Стівен Кінг називає Голлі Гібні своїм улюбленим персонажем. Вона з’являлася в декількох роботах автора: трилогії про Білла Годжеса, збірці «Коли кров тече» й «Аутсайдері». У новому романі Голлі повертається, щоб розкрити жахливу правду про численні зникнення людей.
Гізер Ґуденкауф. «Гостя проти ночі»
Видавництво «Vivat»
Номінант на премію Goodreads Choice Award у категорії Best Mystery&Thriller (2022); відзнака Editors' Pick на Амазоні в категорії Best Mystery, Thriller&Suspense.
Письменниця Вайлі Ларк приїздить до Бердена, щоб у порожньому рипучому будинку на безлюдній фермі завершити роботу над своєю книжкою. Хуртовина, затишний вогонь, повна тиша... Це було б ідеально, якби не той факт, що десятиліття тому саме в цьому будинку холоднокровно вбили двох людей і безслідно зникла дівчина. Коли шторм посилюється, Вайлі опиняється в пастці. Її переслідують таємниці, збережені стінами будинку. Письменниця знаходить у дворі примерзлу до землі дитину, а пізніше і її матір з обвитими дротом ногами. Незабаром стає зрозуміло, що будинок не такий ізольований, як Вайлі думала.
У книзі сплітаються минуле й теперішнє, а також долі людей, які, на перший погляд, не мають нічого спільного.
Ден Сіммонс. «Терор»
«Видавництво Жупанського»
Цей роман екранізував у 2019 році режисер Рідлі Скотт.
У книзі неймовірно історично правдиво викладено історію реальної експедиції Джона Франкліна на кораблях «Еребус» і «Терор», які 1845 року вирушили на пошуки Північно-Західного проходу в Північному Льодовитому океані. Працюючи над «Терором», Ден Сіммонс довго й ретельно досліджував архіви.
Північ, лютий холод і не менш дошкульний голод. Коли гине лідер експедиції сер Джон Франклін, капітан Френсіс Крозьє бере на себе командування та відчайдушно веде вцілілих членів екіпажу на південь через лід. З ними подорожує інуїтка, яка не може розмовляти; вона може бути або ключем до виживання, або провісницею смерті. Та головною загрозою для експедиції є невідомий монстр, ніби зітканий зі снігу й полярного мороку, який повсякчас чаїться десь поряд і забирає життя учасників експедиції одного за одним.
«Терор» створює атмосферу безвиході, страху, лавкрафтіанського жаху перед тим, чого не бачиш.
Кетрін Раян Говард. «Хронометраж»
«Видавництво Старого Лева»
Українське видання книжки підтримала грантова організація Literature Ireland.
Безробітна актриса Адель живе в Лос-Анджелесі й відчайдушно прагне врятувати кар’єру. Вона отримує головну роль у фільмі жахів, який зніматимуть у її рідній Ірландії — і хапається за шанс не роздумуючи. Та щось іде не так із самого початку. Майже повна ізоляція в лісовому будинку, дивна поведінка знімальної групи, вихоплені уривки розмов, з яких стає зрозуміло, що Адель розповіли не всю історію... Одного дня актриса прокидається і виявляє, що залишилась абсолютно сама. Дівчина починає розуміти, що припустилася страшної помилки. Коли химерне перетворюється на жахливе, чи вдасться їй утекти?
Цей неординарний ірландський горор вражає приголомшливими сюжетними поворотами й потужним саспенсом.
Дот Гатчисон. «Сад метеликів»
Видавництво «Vivat»
Номінант на премію Goodreads Choice Award за найкращий горор (2016). Перша частина The Collector Series.
Агенти Віктор Ганноверіан і Брендон Еддісон розслідують справу Садівника — жорстокого одержимого чоловіка, який збирав колекцію з викрадених жінок. Він тримав їх у саду поблизу ізольованого маєтку й покривав їхню шкіру татуюваннями метеликів. Дівчат урятовано, і одна жертва починає розповідати про своє життя в саду. Проте що далі, то впевненіші агенти, що дівчина щось приховує.
Це перший роман із серії, в якій наразі чотири частини. Три останні поки що не перекладені українською.
Дібісі П'єр. «Сніданок із Борджіа»
Видавництво «Вавилонська бібліотека»
Автор — лауреат Букерівської премії 2003 року за роман «Вернон Господь Літтл».
Аріель Панек, перспективний молодий науковець, їде зі США на важливий з’їзд в Амстердам. Через вимушену посадку літака в Станстеді його поселяють на ніч у пансіонаті. Надворі темно, сильний туман. Всередині немає ані телефону, ані інтернету, ані будь-якого зв'язку із зовнішнім світом. Спантеличений і втомлений після перельоту, герой знайомиться із сім’єю, яка наче святкує якусь подію. Але це не звичайне свято. І не звичайна сім'я. Вечір переходить у ніч, і Панек усвідомлює, що потрапив у павутиння секретів і брехні, у сартріанське пекло, з якого він, можливо, не вибереться.
Роман пропонує цікаве поєднання своєрідного стилю П’єра, типових гротескних персонажів і захопливого сюжету.
Макс Кідрук. «Не озирайся і мовчи»
Видавництво «КСД»
Містичний роман про підлітка, який довіряє науці. Та світ навколо виявляється складнішим за формули.
Чотирнадцятирічний Марк з родиною переїжджає до нового будинку. Хоча навчання у школі йому дається легко, стосунки з однолітками не складаються. У новому будинку хлопець знайомиться зі сусідкою Сонею, яка живе на верхньому поверсі. Двоє підлітків випадково відкривають секретний шлях, який веде з їхнього багатоповерхового будинку в паралельний світ. У цьому світі панує вічне літо і вічний захід сонця, там є ліси, гори, море, але нема людей. Це місце може сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Щоб потрапити туди, потрібно лише покататися на ліфті за певною схемою і… не озиратися й мовчати. Однак у цьому місці іноді з’являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся.
У застосунку, створеному для книг Кідрука, є чатбот, через який можна поспілкуватися з Марком в онлайні.
Іларіон Павлюк. «Я бачу, вас цікавить пітьма»
«Видавництво Старого Лева»
Книга увійшла до короткого списку премії «Книга року BBC — 2020», а у 2023 році очолила топ продажів «Видавництва Старого Лева».
Київського кримінального психолога Андрія Гайстера відправляють консультантом у богом забуте селище Буськів Сад, де відбулася серія вбивств і зникла дівчинка. У цьому проклятому селищі, де час, здається, зупинився й усі живуть життям, яке ненавидять, розслідування постійно заходить у глухий кут. Чи вдасться Андрію розірвати замкнене коло й урятувати дівчинку?
Роман пропонує поєднання гострого сюжету, від якого важко відірватися, із глибоким філософським змістом і роздумами про призначення людини в цьому світі. Текст рясно насичений алюзіями на інші твори світової літератури і мистецтва.
Катріона Ворд. «Останній дім на безпечній вулиці»
Видавництво «Vivat»
Номінант на премію Goodreads Choice Award за найкращий горор (2021).
У тихому містечку біля лісу стоїть старезний будинок із забитими дошками вікнами. У цій оселі мешкає ексцентричний чоловік на ім'я Тед разом з незвичайною кішкою Олівією та дочкою Лорен. У тому ж містечку одинадцять років тому під час поїздки на озеро зникла сестра іншої героїні книжки — Ді. Головним підозрюваним вважають дивака Теда. Щоб зрушити розслідування з мертвої точки, Ді орендує житло поблизу і стежить за Тедом. Тим часом у містечку відбуваються нові дивні події, і підозра знову падає на Теда.
Оповідь поперемінно ведуть Тед, кішка Олівія та Ді. Сюжет, подібно до калейдоскопа, повсякчас міняє візерунок, щоб врешті відкрити читачам жахливу таємницю.