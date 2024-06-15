Що почитати: 10 горорів від Кінга до Павлюка

Ми склали добірку із 10 горор-книжок від українських видавців, кожна з яких змушує затамувати подих у зіткненні з найтемнішими страхами.

У світі стрімко зростає популярність книжок у жанрі горору: за даними Bookseller , за минулий рік продажі літератури жахів виросли на 54 % ; початок 2024 року показує, що тенденція зберігається. Письменники й видавці часто пояснюють це жахливістю самої реальності навколо, постійними війнами та кризами.

Ширлі Джексон. «Лотерея та інші оповідання»

Фото: 27.ua Ширлі Джексон. «Лотерея та інші оповідання»

Видавництво «Жорж»

Збірка найкращих оповідань культової авторки класичного горору. Її творчістю надихалися Стівен Кінг, Ніл Гейман і Річард Метісон.

Ширлі Джексон відома романами «Привиди Дому на пагорбі» та «Ми завжди жили у замку». Проте найбільшу популярність їй принесло оповідання «Лотерея»: його перша публікація в червні 1948-го в журналі The New Yorker спричинила справжню бурю. Твір став класикою американської новелістики ХХ століття й отримав три екранізації.

Тонкий психологізм і висміювання негативних рис у людях — це ключова риса творчості Джексон. У лабіринтах сюжетів химерно поєднані абсурд і загадка, ні на що не схожа сомнамбулічна атмосфера, де складно відрізнити реальність від вигадки.

Стівен Кінг. «Голлі»

Фото: bookclub.ua Стівен Кінг. «Голлі»

Видавництво «КСД»

Переможець Goodreads Choice Award за найкращий горор (2023).

Яка ж добірка горорів без творів короля жанру? Але щоб не називати культових робіт, візьмемо новинку, український переклад якої з’явився у травні.

Пенні Дал звертається в детективне агентство, щоб їй допомогли відшукати доньку. Агентка Голлі спочатку не хоче цю справу: її партнер Піт хворий на Covid, мати щойно померла, а сама Голлі давно мріє про відпустку. Проте щось у відчайдушному голосі Пенні не дало Голлі відмовити їй.

Недалеко від місця зникнення Бонні Дал у чудовому вікторіанському будинку живе літнє подружжя професорів університету — Емілі й Родні Гарріси. Але ніхто не може навіть уявити, яку страшну таємницю ховають у своєму підвалі ці милі й поважні (насправді кмітливі й безжальні) люди. Якщо Голлі припуститься помилки, то познайомиться із цим моторошним місцем надто близько.

Стівен Кінг називає Голлі Гібні своїм улюбленим персонажем. Вона з’являлася в декількох роботах автора: трилогії про Білла Годжеса, збірці «Коли кров тече» й «Аутсайдері». У новому романі Голлі повертається, щоб розкрити жахливу правду про численні зникнення людей.

Гізер Ґуденкауф. «Гостя проти ночі»

Фото: ridmi.com.ua Гізер Ґуденкауф. «Гостя проти ночі»

Видавництво «Vivat»

Номінант на премію Goodreads Choice Award у категорії Best Mystery&Thriller (2022); відзнака Editors' Pick на Амазоні в категорії Best Mystery, Thriller&Suspense.

Письменниця Вайлі Ларк приїздить до Бердена, щоб у порожньому рипучому будинку на безлюдній фермі завершити роботу над своєю книжкою. Хуртовина, затишний вогонь, повна тиша... Це було б ідеально, якби не той факт, що десятиліття тому саме в цьому будинку холоднокровно вбили двох людей і безслідно зникла дівчина. Коли шторм посилюється, Вайлі опиняється в пастці. Її переслідують таємниці, збережені стінами будинку. Письменниця знаходить у дворі примерзлу до землі дитину, а пізніше і її матір з обвитими дротом ногами. Незабаром стає зрозуміло, що будинок не такий ізольований, як Вайлі думала.

У книзі сплітаються минуле й теперішнє, а також долі людей, які, на перший погляд, не мають нічого спільного.

Ден Сіммонс. «Терор»

Фото: publisher.in.ua Ден Сіммонс. «Терор»

«Видавництво Жупанського»

Цей роман екранізував у 2019 році режисер Рідлі Скотт.

У книзі неймовірно історично правдиво викладено історію реальної експедиції Джона Франкліна на кораблях «Еребус» і «Терор», які 1845 року вирушили на пошуки Північно-Західного проходу в Північному Льодовитому океані. Працюючи над «Терором», Ден Сіммонс довго й ретельно досліджував архіви.

Північ, лютий холод і не менш дошкульний голод. Коли гине лідер експедиції сер Джон Франклін, капітан Френсіс Крозьє бере на себе командування та відчайдушно веде вцілілих членів екіпажу на південь через лід. З ними подорожує інуїтка, яка не може розмовляти; вона може бути або ключем до виживання, або провісницею смерті. Та головною загрозою для експедиції є невідомий монстр, ніби зітканий зі снігу й полярного мороку, який повсякчас чаїться десь поряд і забирає життя учасників експедиції одного за одним.

«Терор» створює атмосферу безвиході, страху, лавкрафтіанського жаху перед тим, чого не бачиш.

Кетрін Раян Говард. «Хронометраж»

Фото: ufreida.com.ua Кетрін Раян Говард. «Хронометраж»

«Видавництво Старого Лева»

Українське видання книжки підтримала грантова організація Literature Ireland.

Безробітна актриса Адель живе в Лос-Анджелесі й відчайдушно прагне врятувати кар’єру. Вона отримує головну роль у фільмі жахів, який зніматимуть у її рідній Ірландії — і хапається за шанс не роздумуючи. Та щось іде не так із самого початку. Майже повна ізоляція в лісовому будинку, дивна поведінка знімальної групи, вихоплені уривки розмов, з яких стає зрозуміло, що Адель розповіли не всю історію... Одного дня актриса прокидається і виявляє, що залишилась абсолютно сама. Дівчина починає розуміти, що припустилася страшної помилки. Коли химерне перетворюється на жахливе, чи вдасться їй утекти?

Цей неординарний ірландський горор вражає приголомшливими сюжетними поворотами й потужним саспенсом.

Дот Гатчисон. «Сад метеликів»

Фото: rozetka.com.ua Дот Гатчисон. «Сад метеликів»

Видавництво «Vivat»

Номінант на премію Goodreads Choice Award за найкращий горор (2016). Перша частина The Collector Series.

Агенти Віктор Ганноверіан і Брендон Еддісон розслідують справу Садівника — жорстокого одержимого чоловіка, який збирав колекцію з викрадених жінок. Він тримав їх у саду поблизу ізольованого маєтку й покривав їхню шкіру татуюваннями метеликів. Дівчат урятовано, і одна жертва починає розповідати про своє життя в саду. Проте що далі, то впевненіші агенти, що дівчина щось приховує.

Це перший роман із серії, в якій наразі чотири частини. Три останні поки що не перекладені українською.

Дібісі П'єр. «Сніданок із Борджіа»

Фото: yakaboo.ua Дібісі П'єр. «Сніданок із Борджіа»

Видавництво «Вавилонська бібліотека»

Автор — лауреат Букерівської премії 2003 року за роман «Вернон Господь Літтл».

Аріель Панек, перспективний молодий науковець, їде зі США на важливий з’їзд в Амстердам. Через вимушену посадку літака в Станстеді його поселяють на ніч у пансіонаті. Надворі темно, сильний туман. Всередині немає ані телефону, ані інтернету, ані будь-якого зв'язку із зовнішнім світом. Спантеличений і втомлений після перельоту, герой знайомиться із сім’єю, яка наче святкує якусь подію. Але це не звичайне свято. І не звичайна сім'я. Вечір переходить у ніч, і Панек усвідомлює, що потрапив у павутиння секретів і брехні, у сартріанське пекло, з якого він, можливо, не вибереться.

Роман пропонує цікаве поєднання своєрідного стилю П’єра, типових гротескних персонажів і захопливого сюжету.

Макс Кідрук. «Не озирайся і мовчи»

Фото: bookclub.ua Макс Кідрук. «Не озирайся і мовчи»

Видавництво «КСД»

Містичний роман про підлітка, який довіряє науці. Та світ навколо виявляється складнішим за формули.

Чотирнадцятирічний Марк з родиною переїжджає до нового будинку. Хоча навчання у школі йому дається легко, стосунки з однолітками не складаються. У новому будинку хлопець знайомиться зі сусідкою Сонею, яка живе на верхньому поверсі. Двоє підлітків випадково відкривають секретний шлях, який веде з їхнього багатоповерхового будинку в паралельний світ. У цьому світі панує вічне літо і вічний захід сонця, там є ліси, гори, море, але нема людей. Це місце може сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Щоб потрапити туди, потрібно лише покататися на ліфті за певною схемою і… не озиратися й мовчати. Однак у цьому місці іноді з’являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся.

У застосунку, створеному для книг Кідрука, є чатбот, через який можна поспілкуватися з Марком в онлайні.

Іларіон Павлюк. «Я бачу, вас цікавить пітьма»

Фото: laboratoria.pro Іларіон Павлюк. «Я бачу, вас цікавить пітьма»

«Видавництво Старого Лева»

Книга увійшла до короткого списку премії «Книга року BBC — 2020», а у 2023 році очолила топ продажів «Видавництва Старого Лева».

Київського кримінального психолога Андрія Гайстера відправляють консультантом у богом забуте селище Буськів Сад, де відбулася серія вбивств і зникла дівчинка. У цьому проклятому селищі, де час, здається, зупинився й усі живуть життям, яке ненавидять, розслідування постійно заходить у глухий кут. Чи вдасться Андрію розірвати замкнене коло й урятувати дівчинку?

Роман пропонує поєднання гострого сюжету, від якого важко відірватися, із глибоким філософським змістом і роздумами про призначення людини в цьому світі. Текст рясно насичений алюзіями на інші твори світової літератури і мистецтва.

Катріона Ворд. «Останній дім на безпечній вулиці»

Фото: readeat.com Катріона Ворд. «Останній дім на безпечній вулиці»

Видавництво «Vivat»

Номінант на премію Goodreads Choice Award за найкращий горор (2021).

У тихому містечку біля лісу стоїть старезний будинок із забитими дошками вікнами. У цій оселі мешкає ексцентричний чоловік на ім'я Тед разом з незвичайною кішкою Олівією та дочкою Лорен. У тому ж містечку одинадцять років тому під час поїздки на озеро зникла сестра іншої героїні книжки — Ді. Головним підозрюваним вважають дивака Теда. Щоб зрушити розслідування з мертвої точки, Ді орендує житло поблизу і стежить за Тедом. Тим часом у містечку відбуваються нові дивні події, і підозра знову падає на Теда.

Оповідь поперемінно ведуть Тед, кішка Олівія та Ді. Сюжет, подібно до калейдоскопа, повсякчас міняє візерунок, щоб врешті відкрити читачам жахливу таємницю.