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Відсьогодні кінострічку “Я і Фелікс” можна подивитися на платформі Netflix

Фільм розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х.

Відсьогодні кінострічку “Я і Фелікс” можна подивитися на платформі Netflix
Кадр з фільму 'Я і Фелікс'
Фото: facebook/Я і Фелікс

Відсьогодні кінострічка “Я і Фелікс” стала доступною на стримінговій платформі Netflix.

Фільм розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х. У центрі сюжету ‒ його стосунки із сімʼєю, друзями, першим коханням, і з колишнім контррозвідником Феліксом, який служив під час війни в Афганістані.

Стрічка знята за мотивами роману українського письменника Артема Чеха ‒ “Хто ти такий”. Режисеркою стрічки стала Ірина Цілик.

Тимофія дитиною, підлітком та дорослим грають три актори: Андрій Чередник (син Артема Чеха й Ірини Цілик), Владислав Балюк та Володимир Гладкий. Роль Фелікса у фільмі зіграв письменник та поет Юрій Іздрик.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, компанією Fore ForeFilms.

Більше про кінострічку читайте у матеріалі LB.ua “Я і Фелікс”: щасливі нещасливі 1990-ті.

З 31 травня в Австрії стартував прокат пригодницької стрічки “Я, Побєда і Берлін” режисерки Ольги Ряшиної.

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