Дні Ідей: розвиток регіональних спільнот та різноманіття поглядів

Аспен Інститут Київ та Impact Hub Odesa і його співзасновник Єгор Гребенніков проводили Фестиваль Ідей із 2018 року. У відносно мирні часи це була велика публічна подія — у Одесу приїздили мислителі й практики з усієї України та з-за кордону. Вони разом міркували та шукали рішення актуальних викликів. Останній Фестиваль перед повномасштабним вторгненням ми присвятили досягненням України за 30 років незалежності. Були дуже оптимістичні відчуття: ми багато зробили, а попереду ще більший стрибок. У 2022 році Фестиваль Ідей не відбувся, а торік перед командою Інституту та партнерами з Impact Hub Odesa знову постало питання безпеки проведення Фестивалю. Денис Полтавець, директор програмного розвитку Аспен Інституту Київ, згадує, що опції “знову відмовитися від Фестивалю” не було. Координація та консолідація лідерів як ніколи мали значення. Прийшов час шукати нестандартні рішення. Так виникла концепція Днів Ідей — трьох подій у безпечних локаціях у трьох містах України з трансляцією на YouTube та поширенням у медіа.

Фото: Аспен Інститут Київ Дні Ідей

Зміцнення взаємодії між лідерами різних галузей та розвиток регіональних спільнот

Денис Полтавець розповідає, що голова мета Днів Ідей — зміцнити взаємодію й співробітництво між представниками бізнесу, державного управління, місцевих органів влади, культури, освіти, науки, медіа й інших галузей.

— У часи випробувань нам важливо підтримати синергію і спільну дію на національному та місцевому рівнях. Окрім того, ми прагнули активізувати місцеві спільноти випускників Інституту на Рівненщині, у Дніпрі та Одесі. Фактично — вони стали співтворцями Днів Ідей — ми разом працювали в організаційному комітеті, визначали спікерів та програму.

Залучення випускників до організації Днів Ідей допомогло вивести подію на новий рівень. По-перше, вони додали до проєкту власний досвід та інтелектуальний ресурс, підтримали Дні Ідей фінансово. По-друге, така спільна робота над великим проєктом стала дієвим стимулом для розвитку Спільноти Інституту.

Фото: Аспен Інститут Київ Денис Полтавець

Велика країна — велика сила

Денис Полтавець переконаний, що для стійкості та збалансованого розвитку українського суспільства всім нам треба концентрувати свою увагу не лише на Києві, а й на регіонах,. Це доводить і цьому вчить досвід проведення Днів Ідей — 2023.

— Наші співгромадяни проявили дуже великий рівень мобілізації на початку повномасштабного вторгнення. За ці 2 роки міста та громади продовжують відігравати все більш суттєву роль в укріпленні нашої боєздатності. Крім того, вони отримають велику частину відповідальності під час відновлення. Наше прагнення — об’єднати регіональні спільноти та допомогти їм побачити широку картинку для прийняття продуктивних та ефективних рішень.

Директор програмного розвитку Інституту наголошує, що залучення регіональних представників до вирішення національної проблематики теж вкрай важливе. Бо допомагає и побачити нюанси, важливі для певного регіону чи громади.

Палітра думок, що збагачує спільне розуміння

На кожному з Днів Ідей експерти обговорювали національну та місцеву проблематику. Спікери двох дискусій на Рівненщині концентрувалися на питаннях національної ідентичності та волонтерства. Дніпровський День Ідей був присвячений стратегічній безпеці та розвитку міст. Дві панельних дискусії в Одесі були побудовані навколо проблематики бізнесу та формуванні нового образу одеського підприємця.

— Ми прагнемо, щоб учасники подій Інституту мали можливість подивитися на те чи інше питання під іншим кутом. Тому підходимо до підбору спікерів з позиції конструктивного різноманіття. Наприклад, якщо ми говоримо про бізнес, важливо почути перспективу і держави, і аналітиків, і креативного сектору, і малих та середніх підприємців.

Фото: Аспен Інститут Київ Мета Днів Ідей — зміцнити взаємодію й співробітництво між представниками бізнесу, державного управління, місцевих органів влади, культури, освіти, науки, медіа й інших галузей.

Важлива частина місії Днів Ідей — стимулювати слухачів до об’єднання зусиль та дій на благо українського суспільства. Зокрема у 2023 році командам Аспен Інституту Київ та Impact Hub Odesa було важливо донести надихальні ідеї до широкої аудиторії. Тому Дні Ідей мали чотирьох медіапартнерів — ТСН, LB.ua, Суспільне, Еспресо. Разом із ТСН ми також організували пряму трансляцію двох дискусій про стійкість зі схилів Дніпра у Витачеві.