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В Києві розпочала роботу виставка “Дохристиянські вірування України”

На виставці представлені понад 500 експонатів з колекції Національного музею історії України. 

В Києві розпочала роботу виставка “Дохристиянські вірування України”
У Національному музеї історії України розпочала роботу виставка “Дохристиянські вірування України”
Фото: Пресслужба Мінкультури

Сьогодні, 6 червня, у Національному музеї історії України розпочала роботу виставка “Дохристиянські вірування України”.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Виставка показує розмаїття уявлень та ідей, що існували у давніх мешканців території України від кам’яної доби й до утвердження християнства. Це обряди, пов’язані, зокрема, з життям людини, її житлом, давні сакральні місця та їх шанування, а також уявлення наших пращурів про світобудову і про місце людини у Всесвіті”, - йдеться у повідомленні.

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На виставці представлені понад 500 експонатів з колекції Національного музею історії України. 

Серед них: орнаментована лопатка мамонта, трипільські статуетки та біноклеподібні посудини, скіфське бронзове навершя з фігуркою Папая та намиста знатної скіф’янки з Мелітопольського кургану, глек-"календар" черняхівської культури, античний посуд з Піщаного тощо.

У Національному музеї історії України розпочала роботу виставка “Дохристиянські вірування України”
Фото: Пресслужба Мінкультури
У Національному музеї історії України розпочала роботу виставка “Дохристиянські вірування України”

У Національному музеї історії України розпочала роботу виставка “Дохристиянські вірування України”
Фото: Пресслужба Мінкультури
У Національному музеї історії України розпочала роботу виставка “Дохристиянські вірування України”

У Національному музеї історії України розпочала роботу виставка “Дохристиянські вірування України”
Фото: Пресслужба Мінкультури
У Національному музеї історії України розпочала роботу виставка “Дохристиянські вірування України”

У Національному музеї історії України розпочала роботу виставка “Дохристиянські вірування України”
Фото: Пресслужба Мінкультуриа
У Національному музеї історії України розпочала роботу виставка “Дохристиянські вірування України”

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