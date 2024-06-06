Сьогодні, 6 червня, у Національному музеї історії України розпочала роботу виставка “Дохристиянські вірування України”.
Про це повідомила пресслужба Мінкультури.
“Виставка показує розмаїття уявлень та ідей, що існували у давніх мешканців території України від кам’яної доби й до утвердження християнства. Це обряди, пов’язані, зокрема, з життям людини, її житлом, давні сакральні місця та їх шанування, а також уявлення наших пращурів про світобудову і про місце людини у Всесвіті”, - йдеться у повідомленні.
На виставці представлені понад 500 експонатів з колекції Національного музею історії України.
Серед них: орнаментована лопатка мамонта, трипільські статуетки та біноклеподібні посудини, скіфське бронзове навершя з фігуркою Папая та намиста знатної скіф’янки з Мелітопольського кургану, глек-"календар" черняхівської культури, античний посуд з Піщаного тощо.
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