Альбом українського бароко став переможцем премії REMA Awards

Альбом Ukrainian Baroque: Concordacii Animos став переможцем премії REMA Awards 2024 у Стокгольмі.

За інформацією платформи Open Opera Ukraine, альбом отримав перше місце у номінації "Проєкт року у сфері спадщини".

В альбом увійшли твори композитора Миколи Дилецького і деяких невідомих українських композиторів першої половини XVIII століття. Композиції виконав вокальний ансамбль Partes, який спеціалізується на музиці стилю бароко. Запис зробили торік у серпні у Кирилівській церкві Національного заповідника "Софія Київська".

Програмна директорка і співзасновниця Open Opera Ukraine Анна Гадецька днями в коментарі "Укрінформу" зазначила, що REMA Awards - це премія на зразок Греммі або ж Оскара.

За словами Гадецької, у цю категорію українська музика не потрапляла ніколи. "Премія REMA – це щось як "Оскар" у сфері ранньої музики. То ж це означає, що велика кількість людей, експертів у всьому світі дізнаються про українське бароко, про Миколу Дилецького, та, можливо, це більше зацікавляться яскравим українським суб’єктним голосом у царині ранньої музики", – зазначила Гадецька.