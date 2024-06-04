Розробляти механізм компенсацій за показ кіно англійською буде Кабмін. Це може бути відшкодування і кінотеатрам, і глядачам

Народна депутатка Євгенія Кравчук розповіла про те, які варіанти компенсацій можливі та коли вони запрацюють.

Кабінет міністрів повинен розробити механізм компенсацій за показ фільмів англійською мовою. Про це повідомила народна депутатка, член гуманітарного комітету Євгенія Кравчук.

Для компенсацій Мінфін має подати зміни до бюджету. Не виключено, що такі зміни можливі лише після скасування воєнного стану.

Або, можливо, хтось із міжнародних партнерів, де англійська є основною мовою, захоче надати на це донорські кошти.

"Зараз діє квота 90% українською і 10% – мова оригіналу, інші мови. Ця квота не змінюється, жодних змін в закон про мову не вноситься", – пояснила вона.

За словами депутатки, кінотеатри пояснювали, що транслюють менше дозволених 10% мовами оригіналу, бо це невигідно.

"Тому ми говоримо, що Кабмін може розробити механізм компенсації", – сказала вона.

Розглядають варіант компенсації не лише кінотеатрам, а й громадянам, наприклад, студентам – як було з "ковідною тисячею".

Кравчук додала, що Мінцифри вже впроваджує програму освітніх курсів для дорослих – Future Perfect. У подальшому можуть з'явитися субсидії на мовні курси.