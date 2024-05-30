Захід триватиме чотири дні і залучить понад сотню видавців.

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Банер на фестивалі "Книжковий Арсенал"

XII міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" офіційно розпочав роботу 30 травня, передає LIGA.Net.

Захід триватиме чотири дні у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький Арсенал".

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net Книжковий Арсенал, 30 травня 2024 року

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net Книжковий Арсенал, 30 травня 2024 року

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net Книжковий Арсенал, 30 травня 2024 року

До фесту долучаться понад сотня видавців, п'ять книгарень, передбачено також 160 тематичних подій " і 10 виставкових проєктів.

Фокус-темою цьогорічного фестивалю визначили "Життя на межі". Кураторами стали літературознавиця Тетяна Огаркова і філософ, есеїст Володимир Єрмоленко.

NV зазначає, що спеціальною експозицією на фестивалі стануть знищені наклади книжок та уламки типографських станків типографії "Фактор-друк" із Харкова, яке Росія атакувала 23 травня.

Фото: Facebook/Наталя Корнієнко Обгоріла книга з типографії "Фактор-друк"