XII міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" офіційно розпочав роботу 30 травня, передає LIGA.Net.
Захід триватиме чотири дні у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький Арсенал".
До фесту долучаться понад сотня видавців, п'ять книгарень, передбачено також 160 тематичних подій " і 10 виставкових проєктів.
Фокус-темою цьогорічного фестивалю визначили "Життя на межі". Кураторами стали літературознавиця Тетяна Огаркова і філософ, есеїст Володимир Єрмоленко.
NV зазначає, що спеціальною експозицією на фестивалі стануть знищені наклади книжок та уламки типографських станків типографії "Фактор-друк" із Харкова, яке Росія атакувала 23 травня.
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