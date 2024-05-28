Помер актор театру та народний артист України Богдан Козак

Сьогодні, 28 травня, помер актор Національного театру імені Марії Заньковецької та народний артист України Богдан Козак.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні на 84 році життя не стало Богдана Козака – однієї з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України. Актор-аналітик. Гострий розум і велика працелюбність. Умів іронізувати над собою. Прекрасний майстер художнього слова, його «Шевченкіана» – велика гордість української культури", - написав він у Telegram.

Богдан Козак - народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, актор Національного театру імені Марії Заньковецької, перший декан факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Був нагороджений орденами "За заслуги" І, ІІ та ІІІ ступенів, а також орденами князя Ярослава Мудрого ІV та V ступенів.