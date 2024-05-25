Французький режисер Ролан Озе у Києві презентує виставу "Ми, Європа, бенкет народів", над якою він працював разом із колективом київського Народного театру "Вавилон".

Озе розповів LB.ua, що він шукав для цього проєкту український театральний колектив і хотів працювати саме з молодими акторами.

"Моя мета не в тому, щоб, наприклад, піти до Національного театру і сказати: добре, бла-бла-бла, ми французи і ми приїхали. Ми хотіли працювати з молодими людьми, і де можливо, щоби там була можливість говорити про майбутнє цих молодих людей у контексті майбутнього Європи", - сказав режисер.

Вистава порушує питання історичного минулого Європи та формує перед нами питання її майбутнього. Сучасна дискусія про майбутнє Європи неможлива без урахування злочинної та загарбницької війни росії проти України, яка безумовно матиме вплив на процеси, які відбуватимуться на теренах європейського континенту.

"Нам необхідно запросити людей, які мають нове бачення щодо цього проєкту, Європи. І я впевнений, що це одна з причин, чому варто запросити цих молодих людей для обговорення Європи, бо я відчуваю, що сьогодні вони можуть дати нам, тобто Заходу, дуже потужні елементи для бачення майбутнього", - говорить Озе.

Художня керівниця і режисерка театру "Вавилон" Ірина Савченко розповідає, що цей проєкт став справжнім викликом як для неї, так і для колективу. Робота над виставою почалась у листопаді 2023 року і відтоді актори та режисери невтомно працювали, проводили репетиції, готуючись до майбутньої премʼєри.

"Ми розкажемо історію про Європу та Україну в Європі, про війни і Велику Війну, про непохитну Віру в Людину і неймовірну Любов до світу. Це велика робота, яка забирає багато фізичних та моральних сил. Ми ніколи не працювали в такому інтенсивному режимі - два тижні щоденних шести годинних репетицій! Але ми розуміємо всю відповідальність і максимально зробимо все, щоб нас почули. І в Україні, і Франції. Бо усе, що зараз робимо, - то народна дипломатія. Вона теж працює на нашу Перемогу!", - переконана Савченко.

6 червня запланований показ вистави у Парижі, в театрі "Конкорд".

Прем’єрні покази вистави у Києві відбудуться 25 та 26 травня о 18:00 у Центрі художньої та технічної творчості "Печерськ". Вхід вільний.

Проєкт створений компанією "Roland Auzet" у колаборації з Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень, народним студентським театром "Вавилон" Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, компаніями ACTOPUS та "Кампус Кондорсе", за підтримки мерії Парижа та Посольства України у Французькій Республіці.

Народний студентський театр "Вавилон" - аматорський театральний колектив у місті Київ. Перший виступ відбувся 13 грудня 2001 року в Музеї видатних діячів української культури, де була представлена літературно-музична композиція та уривки з комедії "За двома зайцями". У 2009 році колективу присвоїли звання "Народний аматорський колектив".

театр "Вавилон"

Художньою керівницею та режисеркою театру є професорка кафедри української літератури Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, заслужений діяч мистецтв Ірина Савченко. З 2009 року режисеркою "Вавилону" працює Альона Шашко. У репертуарі театру зараз 7 вистав: "Ромео і Жасмин", "Чернетки", "Кароль", "Привіт, Малий!", "Сім дочок Саватія Гуски", "Талісман (Снайперка)" та "Історії з чату".