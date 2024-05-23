"Гаага" та "Моя мама і повномасштабне вторгнення": дві вистави про війну в Україні отримали нагороди у США

Одна з них - це уявний суд над Путіним, розказаний дівчинкою-сиротою з Маріуполя.

Наприкінці травня одразу дві вистави про Україну - "Гаага" та "Моя мама і повномасштабне вторгнення" - отримали премії у США.

Про це Укрінформу розповіла драматургиня, авторка обох вистав Саша Денисова.

20 травня престижну премію The 2024 Elliot Norton Awards, яку видає The Boston Theatre Critic Association, отримала за виставу "Гаага", поставлену в Arlekin Players Theatre в Бостоні, її режисерка Саша Денисова.

Ця вистава - уявний суд над Путіним, розказаний дівчинкою-сиротою з Маріуполя, в уяві якої з'являються кримінальні поплічники російського диктатора – від Кадирова до Ковальчука. У виставі брала участь рекордна кількість - 18 акторів із Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Бостона, віртуальну виставу подивилися глядачі всієї країни завдяки режисеру українського походження Ігорю Голяку.

Того ж дня у Вашингтоні премію The Helen Hayes Awards за найкращу виставу року отримала вистава за п'єсою Саші Денісової "Моя мама і повномасштабне вторгнення". Виставу передає історію 82-річної мами драматурга. Її поставили два найбільші театри США - Woolly Mammoth Theater і The Wilma Theater.

В обох преміях перемогли також і художники-сценографи. Обидві вистави отримали гучний резонанс і рецензії у Washington Post, The New Yorker, Guardian.

"Звісно, це неймовірний метч – отримати в один день звання найкращого режисера і автора найкращої вистави в США. Я неймовірно щаслива. Це важливо, щоб американці знали про війну в Україні через призму звичайного людського життя, зруйнованого війною", - прокоментувала Саша Денисова.

Вона зазначила, що виставу "Гаага" вже було поставлено в Польщі, США, Софії, Тулузі, наразі готуються постановки в Румунії та Амстердамі.