В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
ГоловнаКультура

"Гаага" та "Моя мама і повномасштабне вторгнення": дві вистави про війну в Україні отримали нагороди у США

Одна з них - це уявний суд над Путіним, розказаний дівчинкою-сиротою з Маріуполя.

"Гаага" та "Моя мама і повномасштабне вторгнення": дві вистави про війну в Україні отримали нагороди у США
Фото: Ірина Данілова, Укрінформ

Наприкінці травня одразу дві вистави про Україну - "Гаага" та "Моя мама і повномасштабне вторгнення" - отримали премії у США.

Про це Укрінформу розповіла драматургиня, авторка обох вистав Саша Денисова.

20 травня престижну премію The 2024 Elliot Norton Awards, яку видає The Boston Theatre Critic Association, отримала за виставу "Гаага", поставлену в Arlekin Players Theatre в Бостоні, її режисерка Саша Денисова.

Ця вистава - уявний суд над Путіним, розказаний дівчинкою-сиротою з Маріуполя, в уяві якої з'являються кримінальні поплічники російського диктатора – від Кадирова до Ковальчука. У виставі брала участь рекордна кількість - 18 акторів із Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Бостона, віртуальну виставу подивилися глядачі всієї країни завдяки режисеру українського походження Ігорю Голяку.

Того ж дня у Вашингтоні премію The Helen Hayes Awards за найкращу виставу року отримала вистава за п'єсою Саші Денісової "Моя мама і повномасштабне вторгнення". Виставу передає історію 82-річної мами драматурга. Її поставили два найбільші театри США - Woolly Mammoth Theater і The Wilma Theater.

В обох преміях перемогли також і художники-сценографи. Обидві вистави отримали гучний резонанс і рецензії у Washington Post, The New Yorker, Guardian.

"Звісно, це неймовірний метч – отримати в один день звання найкращого режисера і автора найкращої вистави в США. Я неймовірно щаслива. Це важливо, щоб американці знали про війну в Україні через призму звичайного людського життя, зруйнованого війною", - прокоментувала Саша Денисова.

Вона зазначила, що виставу "Гаага" вже було поставлено в Польщі, США, Софії, Тулузі, наразі готуються постановки в Румунії та Амстердамі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies