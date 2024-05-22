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МКІП просить позбавити ексдиректора театру ім. Українки звання академіка – після інтерв'ю про "рідну" російську культуру

Михайло Резнікович виїхав з України в 2022, а нещодавно влаштувався читати лекції російським студентам.

МКІП просить позбавити ексдиректора театру ім. Українки звання академіка – після інтерв'ю про "рідну" російську культуру
Михайло Резнікович
Фото: Антоніна

Міністерство культури та інформаційної політики вимагає позбавити екскерівника театру імені Лесі Українки звання академіка Національної академії мистецтв України. Про це йдеться на сайті Мінкультури

Михайло Резнікович був генеральним директором-художнім керівником Національного академічного драмтеатру, який раніше мав назву "руської драми". Міністерство стверджує, що після початку повномасштабного нападу Росії він недовго перебував у Києві, а потім виїхав та почав співпрацювати з державними інституціями країни-агресора. 

Резнікович нещодавно працевлаштувався викладачем в російський інститут театрального мистецтва. 

"Вже з перших днів втечі з України Резнікович почав транслювати свою антиукраїнську позицію через російські пропагандистські медіа. В інтерв’ю одному з YouTube каналів він поширив відверто брехливі наративи про винищення українцями російської мови і культури та про братерство українського і російського народів", – повідомили в Мінкультури. 

Міністерство вважає обурливими українофобські вислови та пряму підтримку російської імперської політики від Героя України і дійсного члена Нацакадемії мистецтв. 

"Враховуючи те, що Національна академія мистецтв України заснована на державній власності та фінансується з Державного бюджету України МКІП звернулося до НАМУ з вимогою позбавити Резніковича звання академіка", – додали в повідомленні. 

Михайло Резнікович формально залишався керівником київського театру з 1994 року і аж до початку 2023-го. При цьому в січні в Мінкультури писали, що за час повномасштабного вторгнення режисер перебуваd на лікуванні у Великій Британії і "не міг продовжувати активну роботу на адміністративній посаді, проте активно допомагав театру". Міністерство навіть дякувало Резніковичу: "Ми щиро вдячні Михайлу Юрійовичу Резніковичу за його віддану працю на довгому творчому шляху, за всі здобутки театру, які з'явилися завдяки його праці, та сподіваємось на подальшу творчу співпрацю з колективом театру". 

У квітні 2024 Резнікович дав інтерв'ю білоруському пропагандистському ресурсу, в якому хизувався, що в 2003 Путін особисто йому колов звання заслуженого діяча мистецтв Росії на піджак і говорив, що виїхав з України, бо не може змиритися з тим, "що в останні два роки послідовно знищується велика російська культура. Тому що для мене особисто велика російська культура – рідна" (цитати наведені порталом "Антоніна").

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