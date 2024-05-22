МКІП просить позбавити ексдиректора театру ім. Українки звання академіка – після інтерв'ю про "рідну" російську культуру

Міністерство культури та інформаційної політики вимагає позбавити екскерівника театру імені Лесі Українки звання академіка Національної академії мистецтв України. Про це йдеться на сайті Мінкультури.

Михайло Резнікович був генеральним директором-художнім керівником Національного академічного драмтеатру, який раніше мав назву "руської драми". Міністерство стверджує, що після початку повномасштабного нападу Росії він недовго перебував у Києві, а потім виїхав та почав співпрацювати з державними інституціями країни-агресора.

Резнікович нещодавно працевлаштувався викладачем в російський інститут театрального мистецтва.

"Вже з перших днів втечі з України Резнікович почав транслювати свою антиукраїнську позицію через російські пропагандистські медіа. В інтерв’ю одному з YouTube каналів він поширив відверто брехливі наративи про винищення українцями російської мови і культури та про братерство українського і російського народів", – повідомили в Мінкультури.

Міністерство вважає обурливими українофобські вислови та пряму підтримку російської імперської політики від Героя України і дійсного члена Нацакадемії мистецтв.

"Враховуючи те, що Національна академія мистецтв України заснована на державній власності та фінансується з Державного бюджету України МКІП звернулося до НАМУ з вимогою позбавити Резніковича звання академіка", – додали в повідомленні.

Михайло Резнікович формально залишався керівником київського театру з 1994 року і аж до початку 2023-го. При цьому в січні в Мінкультури писали, що за час повномасштабного вторгнення режисер перебуваd на лікуванні у Великій Британії і "не міг продовжувати активну роботу на адміністративній посаді, проте активно допомагав театру". Міністерство навіть дякувало Резніковичу: "Ми щиро вдячні Михайлу Юрійовичу Резніковичу за його віддану працю на довгому творчому шляху, за всі здобутки театру, які з'явилися завдяки його праці, та сподіваємось на подальшу творчу співпрацю з колективом театру".

У квітні 2024 Резнікович дав інтерв'ю білоруському пропагандистському ресурсу, в якому хизувався, що в 2003 Путін особисто йому колов звання заслуженого діяча мистецтв Росії на піджак і говорив, що виїхав з України, бо не може змиритися з тим, "що в останні два роки послідовно знищується велика російська культура. Тому що для мене особисто велика російська культура – рідна" (цитати наведені порталом "Антоніна").