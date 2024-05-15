“Сцена під химерами”, нова вистава Уривського, тиждень класики: Євген Нищук розповів про плани театру Франка

Нищук очолив театр Франка у квітні 2024 року на час воєнного стану.

Театр Франка планує відкрити третю сцену в основному приміщенні – “Сцену під химерами”. Про це директор театру Євген Нищук розповів в інтерв’ю LB.ua

“Ми хочемо використати приміщення, в якому зараз знаходиться декораційний цех. Воно розташоване над основною сценою, воно об’ємне, високе, його вікна виходять на Будинок з химерами, тому я хочу назвати цю нову сцену “Сцена під химерами”, – пояснив Нищук.

За його словами, третя сцена зможе вмістити близько 200 глядачів і стане додатковим заробітком, який театр зможе витратити на власний розвиток.

У планах театру також є повний ребрендинг у стилі 1920-х, який торкнеться і вигляду театру, і репертуару. Йдеться про можливі постановки Хвильового та Куліша.

Новий сезон театр Франка відкриє 27 серпня тижнем української класики. На наступний рік театр запланував “Сон літньої ночі” Івана Уривського, “Марусю Чурай” Давида Петросяна та гастролі “Конотопської відьми” в Канаді. А вже у липні цього року театр візьме участь у фестивалі в Авіньйоні з “Калігулою” Івана Уривського. Також ведуться перемовини про участь у Венеційському фестивалі.