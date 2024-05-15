Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
ГоловнаКультура

“Сцена під химерами”, нова вистава Уривського, тиждень класики: Євген Нищук розповів про плани театру Франка

Нищук очолив театр Франка у квітні 2024 року на час воєнного стану.

“Сцена під химерами”, нова вистава Уривського, тиждень класики: Євген Нищук розповів про плани театру Франка
Євген Нищук
Фото: Сергій Нужненко

Театр Франка планує відкрити третю сцену в основному приміщенні – “Сцену під химерами”. Про це директор театру Євген Нищук розповів в інтерв’ю LB.ua

“Ми хочемо використати приміщення, в якому зараз знаходиться декораційний цех. Воно розташоване над основною сценою, воно об’ємне, високе, його вікна виходять на Будинок з химерами, тому я хочу назвати цю нову сцену “Сцена під химерами”, – пояснив Нищук.

За його словами, третя сцена зможе вмістити близько 200 глядачів і стане додатковим заробітком, який театр зможе витратити на власний розвиток.

У планах театру також є повний ребрендинг у стилі 1920-х, який торкнеться і вигляду театру, і репертуару. Йдеться про можливі постановки Хвильового та Куліша. 

Новий сезон театр Франка відкриє 27 серпня тижнем української класики. На наступний рік театр запланував “Сон літньої ночі” Івана Уривського, “Марусю Чурай” Давида Петросяна та гастролі “Конотопської відьми” в Канаді. А вже у липні цього року театр візьме участь у фестивалі в Авіньйоні з “Калігулою” Івана Уривського. Також ведуться перемовини про участь у Венеційському фестивалі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies