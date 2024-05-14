У Любліні пройде виставка українських та польських художниць “Жінки у війні”

18 травня у люблінській галереї “Лабіринт” (Польща) відкриється виставка «Secondary Archive: Women Artists in War». По це повідомила пресслужба дніпровської галереї “Артсвіт”, що є партнером проєкту.

Виставка присвячена мистецтву жінок, які, творять в контексті війни. Вона поєднає роботи і тих мисткинь, котрих війна зачепила безпосередньо, і мисткинь із Польщі, які переживають конфлікт на іншому рівні. Будуть представлені живопис, малюнок, фотографія, а також інсталяція, об’єкти і відео. Серед тем – втрата дому, вимушене переселення, спогади про дитинство, ландшафт і грунт, тіло.

Мисткині з України, що візьмуть участь у виставці: Катя Бучацька, Катя Лібкінд, Люся Іванова, Ольга Марусин, Анна Івченко, Інга Леві, Дар’я Молокоєдова, Маргарита Половінко, Даша Чечушкова, Оля Єрємєєва, Сана Шахмурадова-Танська, Юлія Данилевська, Катерина Алійник, Вікторія Розенцвейг, Каріна Синиця. Мисткині з Польщі: Магдалена Франчак, Катажина Козира, Малгожата Павляк, Ева Зажицька, Марта Згерська.

Кураторський колектив: Аля Сєгал, Вальдемар Татарчук.

Виставка триватиме до 18 серпня; вона проходить в межах чергової частини українського видання проєкту Secondary Archive та за фінансової підтримки програми House of Europe.

Про Secondary Archive: