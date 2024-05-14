У Любліні пройде виставка українських та польських художниць “Жінки у війні”

18 травня у люблінській галереї “Лабіринт” (Польща) відкриється виставка «Secondary Archive: Women Artists in War». По це повідомила пресслужба дніпровської галереї “Артсвіт”, що є партнером проєкту.
Виставка присвячена мистецтву жінок, які, творять в контексті війни. Вона поєднає роботи і тих мисткинь, котрих війна зачепила безпосередньо, і мисткинь із Польщі, які переживають конфлікт на іншому рівні. Будуть представлені живопис, малюнок, фотографія, а також інсталяція, об’єкти і відео. Серед тем – втрата дому, вимушене переселення, спогади про дитинство, ландшафт і грунт, тіло.
Мисткині з України, що візьмуть участь у виставці: Катя Бучацька, Катя Лібкінд, Люся Іванова, Ольга Марусин, Анна Івченко, Інга Леві, Дар’я Молокоєдова, Маргарита Половінко, Даша Чечушкова, Оля Єрємєєва, Сана Шахмурадова-Танська, Юлія Данилевська, Катерина Алійник, Вікторія Розенцвейг, Каріна Синиця. Мисткині з Польщі: Магдалена Франчак, Катажина Козира, Малгожата Павляк, Ева Зажицька, Марта Згерська.
Кураторський колектив: Аля Сєгал, Вальдемар Татарчук.
Виставка триватиме до 18 серпня; вона проходить в межах чергової частини українського видання проєкту Secondary Archive та за фінансової підтримки програми House of Europe.
Про Secondary Archive:
- Цей проєкт ініційований Фондом Катажини Козири, який має на меті досліджувати та архівувати жіноче мистецтво, переважно Центральної та Східної Європи, що охоплює період від Другої світової війни до сучасності.
- Архів складається з висловлювань мисткинь – невідомих сторінок біографій і творчих практик, часто маргіналізованих, забутих, занедбаних або маловідомих широкій публіці.
- 15 березня 2024 року до платформи приєдналися 15 українських мисткинь, які працюють переважно з досвідом, пов’язаним із повномасштабним російським вторгненням.
- Онлайн-платформу Secondary Archive створено Katarzyna Kozyra Foundation у співпраці з галереєю Артсвіт в Україні та Galeria Labirynt у Любліні.