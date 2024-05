Jerry Heil та alyona alyona виступили у фіналі "Євробачення-2024", повідомляє “Суспільне”.

Україна виступила під другим номером — одразу після дуету Marcus & Martinus зі Швеції. Над постановкою виступу працювала українська режисерка та номінантка на "Ґреммі" Таню Муіньо.

Після виступу співачки закликали до миру та свободи в Україні, сказавши: "Unity for the world! Peace and Freedom for Ukraine!” (“Світу – єдність! Україні – мир і свободу!”)

Нагадаємо, що на початку травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

Згодом глава держави повідомив, що Путін намагатиметься зірвати саміт миру в Швейцарії тиском на фронті і наступом. Також Кремль продовжить політичні маніпуляції.