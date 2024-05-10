У Мальме завершився другий півфінал Євробачення-2024

Європа обрала ще 10 пісень, які пролунають у суботу у Гранд-фіналі.

На пісенному конкурсі Євробачення-2024, що проходить у шведському Мальме, визначені всі учасники Гранд-фіналу. У другому півфіналі виступили 16 країн, з яких 10 здобули право виступити на головній сцені Європи ще раз.

Україна в цей вечір просто насолоджувалася шоу: лінії для голосування в нашій державі були закриті.

До десятки найкращих за версією телеглядачів без участі професійного журі потрапили Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія та Вірменія. Для Мальти, Албанії, Чехії, Данії, Сан-Марино та Бельгії участь у Євробаченні цьогоріч вже завершена.

Гранд-фінал у суботу визначить нового власника "Кришталевого мікрофона" і країну-господарку конкурсу у 2025 році. Представниці України alyona alyona та Jerry Heil після успішного виступу у першому півфіналі витягли на жеребкуванні "Вибір продюсера" - їхній порядковий номер у фіналі визначатимуть організатори залежно від динаміки шоу, це нововведення 2024 року.