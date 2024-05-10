60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
ГоловнаКультура

У Мальме завершився другий півфінал Євробачення-2024

Європа обрала ще 10 пісень, які пролунають у суботу у Гранд-фіналі.

У Мальме завершився другий півфінал Євробачення-2024
Представник Латвії Донс
Фото: EPA/UPG

На пісенному конкурсі Євробачення-2024, що проходить у шведському Мальме, визначені всі учасники Гранд-фіналу. У другому півфіналі виступили 16 країн, з яких 10 здобули право виступити на головній сцені Європи ще раз.

Україна в цей вечір просто насолоджувалася шоу: лінії для голосування в нашій державі були закриті. 

До десятки найкращих за версією телеглядачів без участі професійного журі потрапили Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія та Вірменія. Для Мальти, Албанії, Чехії, Данії, Сан-Марино та Бельгії участь у Євробаченні цьогоріч вже завершена.

Гранд-фінал у суботу визначить нового власника "Кришталевого мікрофона" і країну-господарку конкурсу у 2025 році. Представниці України alyona alyona та Jerry Heil після успішного виступу у першому півфіналі витягли на жеребкуванні "Вибір продюсера" - їхній порядковий номер у фіналі визначатимуть організатори залежно від динаміки шоу, це нововведення 2024 року.   

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies