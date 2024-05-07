Літературного “пулітцера” отримала історія про притулок для психічно хворих після Громадянської війни у США

За досягнення у галузі літератури, музики та театру у межах Пулітцерівської премії нагородили дев'ятьох людей.

Вчора у Колумбійському університеті в США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії 2024 року.

За досягнення у галузі літератури, музики та театру нагородили дев'ятьох людей, йдеться на офіційному сайті премії.

Пулітцера у “художній літературі” взяв роман “Нічна варта” Джейн Енн Філліпс. Дія роману розгортається в притулку для психічно хворих у Західній Вірджинії після Громадянської війни. Там тяжко поранений ветеран Армії Союзу, 12-річна дівчинка та її мати намагаються зцілитися.

У категорії “драма” перемогла п’єса “Первинна довіра” Ебоні Бут про працівника книгарні, який втратив роботу, але знаходить новий шлях у житті.

У категорії “історія” ‒ книга Жаклін Джонс про боротьбу чорношкірих робітників Бостона в епоху громадянської війни.

Пулітцерівську премію у “біографії” взяли дві книги.

Перша ‒ історія життя Мартіна Лютера Кінга, яку написав Джонатан Ейг. Біографія спирається на нові джерела, досліджуючи сильні та слабкі сторони американського лідера руху за громадські права.

Друга ‒ “Господар-раб, чоловік-дружина: епічна подорож від рабства до свободи” Іліона Ву. У центрі історії розповідь про подружжя Крафтів ‒ рабів, які втекли з Джорджії в 1848 році, зі світлошкірою Еллен, переодягненою в джентльмена-інваліда, і Вільямом, який вдавав її слугу. Вони подорожують на Північ, де пізніше стають відомими аболіціоністами.

Лауреатом категорії “мемуари” є Крістіна Рівера Гарза за “Непереможне літо Ліліани: як сестра шукала справедливість”. Книга розповідає про 20-річну сестру письменниці, убиту колишнім хлопцем. Робота поєднує мемуари, феміністичне журналістське розслідування та поетичну біографію.

Переможцем категорії “поезія” стала збірка віршів Брендона Сома “Тріпас”, яка “зачіпає складність подвійної мексиканської та китайської спадщини поета”.

У “документальній літературі” перемогла книжка “Один день із життя Абеда Салами: анатомія єрусалимської трагедії” Натана Тралла про життя під ізраїльською окупацією Західного берега. Історія розказана від імені палестинського батька, чий п’ятирічний син гине в аварії шкільного автобуса, коли ізраїльські та палестинські рятувальні команди затримуються через правила безпеки.

І музичного пулітцера взяло “Адажіо” ‒ концерт для саксофона з оркестром Тайшона Сорея, написаний для Вадади Лео Сміта. Прем’єра концерту відбулася 16 березня 2023 року в Atlanta Symphony Hall.